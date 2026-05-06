Ángela Torres cuestionó la hegemonía estética: "Ojalá en algún momento podamos ser auténticas"

Durante su participación en Nadie Dice Nada, Ángela Torres protagonizó uno de los momentos más sinceros del programa al reflexionar sobre la presión estética que atraviesan muchas mujeres, especialmente dentro del mundo del espectáculo.

"Yo no me hago skincare y muchas veces duermo con el maquillaje puesto, y lo quiero decir", expresó entre risas, aunque rápidamente llevó la conversación a una reflexión más profunda sobre los estándares de belleza actuales.

Ángela Torres se sinceró sobre los mandatos estéticos y dejó una reflexión que resonó en redes

"Tampoco tengo un cuerpo hegemónico. Tengo unas piernas grandes y me encantan, y un culo así... De repente todas tenemos que tener el mismo cuerpo, la misma cara. Es insoportable, es insufrible", comentó con total honestidad.

"Ojalá en algún momento podamos poner de moda ser auténticas"

Sobre el cierre, dejó una frase que generó repercusión en redes y abrió debate entre sus seguidores: "Ojalá en algún momento podamos poner de moda ser auténticas".

Con sus palabras, Ángela volvió a mostrar una faceta genuina y directa, impulsando una conversación necesaria sobre la autenticidad y la diversidad de cuerpos en la industria y en la sociedad.