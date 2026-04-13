Ángela Torres cerró un fin de semana histórico para su carrera en el Gran Rex después de agotar tres funciones llenas de teatralidad y emoción. La joven promesa presentó un show que mezcló covers únicos con los temas de su primer disco "No Me Olvides" y la fuerza de su EP "La Niña de Fuego", dejando en claro su gran versatilidad artística. La música y la sensibilidad fueron el eje de cada noche. El show funcionó como el punto más alto de un camino que pasó por el Teatro Margarita Xirgu y el Teatro Coliseo, consolidando a Ángela como una de las figuras más completas de la escena actual.

Ángela Torres en su mejor momento tras agotar 3 Gran Rex: las joyitas que dejó su último show (@simon canedo)

Este presente no es casualidad, ya que llega después de su paso por el "Lollapalooza" y de haberse presentado frente a 370.000 personas en la "Fiesta de la Confluencia". Esta proyección se consolidó también con sus recientes participaciones en Córdoba, donde acompañó a Tini en el marco del "Futttura Tour". Con estos hitos, la relevancia cultural de la nieta de Lolita Torres pisa cada vez más fuerte en la escena nacional.

Uno de los momentos de mayor emoción en el Rex fue cuando Gloria Carrá subió al escenario para cantar junto a su hija "Me enseñará", el clásico de Bebe. Fue una versión muy íntima, acompañada solo por un guitarrista. La elección fue sentida ya que era una las canciones que compartían en su casa cuando Ángela era chica. El clima que se generó en el teatro mostró la conexión real que tienen y fue el punto más sentimental de la jornada.

También sorprendió con un cover de "El farsante", el hit de Ozuna, que adaptó especialmente para que su voz se luzca al máximo. Al ser una de las primeras veces que interpreta esta versión en vivo, permitió ver su capacidad para adueñarse de un tema urbano y darle una impronta propia, transformándolo en un momento de puro despliegue vocal.

La cercanía con su público tuvo su pico cuando Ángela leyó un cartel de los fans que le pedían volver a su etapa de Simona. Sin vueltas, la artista cantó a capella un fragmento de "Un Santito", el tema principal de la serie que protagonizó. Fue un gesto espontáneo que unió su pasado en la televisión con su presente como solista, logrando que todo el Gran Rex coreara la canción con ella.

La "Favorita" se consolida como una promesa del pop nacional (@simon_canedo)

Finalmente, el espectáculo dejó en claro el talento camaleónico de la artista, capaz de fluir entre diferentes géneros y sonidos con total naturalidad. Su puesta en escena, cargada de una impronta teatral y dramática, denota sus años de trayectoria y formación en la Calle Corrientes, demostrando una presencia escénica que la posiciona como una de las intérpretes más sólidas de su generación.