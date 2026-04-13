Sabrina Carpenter se disculpó tras un momento incómodo en Coachella: "Mi reacción fue pura confusión y sarcasmo"

La presentación de Sabrina Carpenter en Coachella la posicionó como una de las grandes protagonistas del evento. Con un show que combinó música, estética cinematográfica y despliegue escénico, la artista brilló como headliner en una de las noches más esperadas del festival.

Durante casi una hora, ofreció un espectáculo cargado de cambios de vestuario, momentos performáticos e invitados especiales como Susan Sarandon, además de referencias a clásicos del cine como Dirty Dancing, logrando una fuerte conexión con el público.

El momento que generó confusión

En medio del show, se produjo una situación inesperada. Una persona del público realizó una zaghrouta, un tradicional grito de celebración de la cultura árabe.

La reacción de la cantante fue inmediata: "¿Qué es ese grito? No me gusta. Es raro", expresó desde el escenario, visiblemente sorprendida.

Desde el público, la asistente aclaró: "Es parte de mi cultura" y lo definió como un grito de celebración. Sin embargo, Carpenter continuó con desconcierto: "¿Esa es tu cultura? ¿Es esto Burning Man? ¿Qué está pasando? Es extraño".

El pedido de disculpas

Horas después del show, la artista utilizó sus redes sociales para referirse a lo sucedido y bajar la tensión generada.

"Mi reacción fue pura confusión y sarcasmo, sin ninguna mala intención", escribió, reconociendo el malentendido.

Además, sumó un mensaje que buscó cerrar la situación con un tono conciliador: "¡Ahora sé qué es una zaghrouta! A partir de ahora, todos los gritos de alegría son bienvenidos".

my apologies i didn't see this person with my eyes and couldn't hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

Un episodio que abrió el debate

El momento no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre diversidad cultural, desconocimiento y reacciones en vivo.

Si bien el episodio ocurrió en un contexto de show en directo, también dejó en evidencia cómo ciertos gestos o expresiones pueden interpretarse de distintas maneras según el contexto cultural.

Más allá de la polémica

A pesar del episodio, la actuación de Sabrina Carpenter fue una de las más destacadas del festival, consolidando su presente dentro del pop internacional.

El show reafirmó su capacidad para construir espectáculos de alto impacto, combinando música, narrativa visual y presencia escénica, en una noche que, más allá del malentendido, la tuvo como una de las grandes figuras de Coachella 2026.