"Esta canción siempre va a tener tu nombre": la romántica dedicatoria de La Joaqui a Luck Ra

La Joaqui atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con el lanzamiento de "Electra", su nuevo álbum de estudio. Sin embargo, además de la música, la artista también fue protagonista de una de las historias más románticas de los últimos días junto a Luck Ra.

La Joaqui le dedicó un emotivo mensaje a Luck Ra tras el lanzamiento de "Electra"

A través de sus redes sociales, La Joaqui compartió una profunda dedicatoria para el cantante cordobés al presentar una de las canciones más especiales del proyecto.

"El amor con vos se siente exactamente como la letra de este tema. Después de casi dos años, te amo y te deseo tanto o incluso más que la primera vez que sentí que lo hice", escribió la artista.

En el extenso mensaje, también expresó cuánto significa Luck Ra en su vida y aseguró que, pese al paso del tiempo, continúa siendo una de sus mayores inspiraciones.

"No sé cómo hacés, pero siempre terminás siendo el tema que más suena en mi cabeza. Si la vida nos llevara el contador para atrás otra vez, yo volvería a vivir todas las partes traumáticas y dolorosas, si sos vos quien me espera al final del camino. Por y para vos, esta canción siempre va a tener tu nombre", agregó.

"Esta canción siempre va a tener tu nombre", escribió La Joaqui en una de las declaraciones más románticas de su relación

La respuesta de Luck Ra no tardó en llegar. El artista comentó la publicación con un mensaje cargado de ternura: "Por muchísimos más recuerdos juntos mi novia preciosa, te amo siempre y cada día un poquito (mucho) más".

Como si las palabras no fueran suficientes, Luck Ra decidió sorprender a su pareja tras el estreno de "Electra" con un enorme ramo de rosas blancas, las favoritas de la cantante.

Luck Ra sorprendió a la cantante con un enorme ramo de rosas blancas

El álbum más personal de su carrera

"Electra" representa una nueva etapa para La Joaqui y se presenta como uno de los trabajos más personales de toda su trayectoria.

La cantante explicó que este proyecto nació de la necesidad de canalizar emociones profundas y atravesar distintos procesos personales a través de la música.

Con este lanzamiento, La Joaqui reafirma su lugar como una de las figuras más importantes de la escena urbana argentina, mientras vive un presente profesional exitoso acompañado por el apoyo incondicional de Luck Ra, quien volvió a demostrar que está presente en cada paso de su carrera.