Zoe Gotusso en el Teatro Coliseo: cuándo toca y cómo comprar entradas

Con una propuesta artística basada en la sensibilidad, la cercanía y la emoción, Zoe Gotusso se convirtió en una de las voces más destacadas de la música argentina actual.

Dueña de un repertorio que conecta con miles de seguidores y de una identidad musical que combina sutileza y profundidad, la artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Ahora, la cantante prepara un nuevo encuentro con su público porteño a través de un espectáculo especialmente pensado para cerrar un año cargado de logros y presentaciones memorables.

Cuándo será el show de Zoe Gotusso en Buenos Aires

Zoe Gotusso anunció su regreso a los escenarios porteños con "Un Día de Verano", un show único que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el emblemático Teatro Coliseo.

La presentación marcará el cierre oficial de su gira 2026 y llegará después de un año especialmente significativo para la artista, que continúa consolidándose como una de las figuras más relevantes de la escena musical argentina.

El espectáculo fue concebido como una experiencia especial para celebrar junto a sus seguidores el recorrido realizado durante los últimos meses y poner el broche de oro a una etapa artística de gran crecimiento.

Zoe Gotusso en Buenos Aires

Cómo comprar las entradas

Los tickets para "Un Día de Verano" estarán disponibles a través de Ticketek en distintas etapas de venta.

Preventa exclusiva para fans

La preventa exclusiva para fans comenzará el 1 de junio a las 11 horas, con cupos limitados.

Preventa BBVA

Los clientes BBVA, a través de Modo, podrán acceder a una preventa exclusiva desde el 2 de junio a las 11 horas, también con cupos limitados.

Venta general

La venta general se habilitará el 3 de junio a las 11 horas.

Además, los clientes BBVA tendrán el beneficio de acceder a hasta tres cuotas sin interés durante todas las fases de venta.

Un año consagratorio para la artista cordobesa

El anuncio llega después de una temporada especialmente exitosa para Zoe Gotusso.

Durante el último año, la cantante emocionó al público con su celebrado ciclo "Pequeños Conciertos", una experiencia íntima y performática que fusionó música y teatralidad, logrando agotar 18 funciones en el Teatro Margarita Xirgu.

La propuesta permitió mostrar una faceta diferente de la artista, profundizando aún más el vínculo con una audiencia que acompaña cada uno de sus proyectos.

Una de las voces más queridas de la música argentina

A lo largo de los últimos años, Zoe construyó una carrera marcada por la honestidad emocional de sus canciones y una interpretación capaz de generar una conexión inmediata con el público.

Su repertorio incluye temas que ya forman parte de la nueva canción popular argentina, entre ellos "Ganas", "Desnuda", "María" y "Lara", canciones que se transformaron en verdaderos himnos para miles de seguidores.

Gracias a esa sensibilidad artística, la cordobesa logró consolidarse como una de las compositoras e intérpretes más destacadas de su generación.

Un recorrido por toda su obra

Durante "Un Día de Verano", la cantante propondrá un viaje por las distintas etapas de su carrera.

El repertorio combinará las canciones de "DETALLES", su trabajo más reciente, con los temas más representativos de sus producciones anteriores, ofreciendo una mirada integral sobre su evolución artística.

La puesta buscará destacar tanto su faceta como compositora como su capacidad interpretativa, en un formato pensado para potenciar cada una de las emociones presentes en sus canciones.

Una artista en pleno crecimiento



La artista reafirma el gran momento profesional que atraviesa y vuelve a encontrarse con su público en una noche que promete emoción, cercanía y un recorrido por las canciones que marcaron su camino.

El próximo 17 de diciembre, el Teatro Coliseo será el escenario elegido para despedir una gira exitosa y celebrar junto a sus seguidores una nueva etapa de su carrera.