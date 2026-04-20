Luck Ra expuso su costado más tierno al hablar de La Joaqui y emocionó a todos: "Me sigo poniendo nervioso al lado de ella, no se me ocurre qué hablar"

En el universo de la música argentina, pocas historias logran conectar tanto con el público como la de Luck Ra y La Joaqui.

Desde que oficializaron su vínculo a mediados de 2024, se consolidaron como una de las parejas más queridas, gracias a su frescura, espontaneidad y una conexión que se percibe genuina en cada aparición.

Entre viajes, colaboraciones y momentos compartidos en redes sociales, ambos construyen un relato romántico que atrapa a sus seguidores, quienes no dejan de especular sobre el futuro de la relación.

Sorpresa en vivo y declaraciones sin filtro

Durante una reciente participación de la artista en el canal de streaming Luzu TV, el clima se volvió aún más especial cuando su flamante novio apareció de sorpresa en plena entrevista. Lejos de pasar desapercibido, el cantante dejó en claro el profundo vínculo que los une.

Desde el panel lanzaron: "Ella está enamorada de verdad", a lo que el cuartetero respondió sin dudar: "Obvio, yo también, eso ni se habla". Además, confirmó el tiempo que llevan juntos: "Estamos hace casi dos años".

Pero lo que más llamó la atención fue su costado más sensible y espontáneo:

"A mí me pasa que me sigo poniendo nervioso al lado de ella, no se me ocurre qué hablar, ¿hace cuánto sos mujer? jaja".

El detalle que confirma el amor

Lejos de quedarse ahí, Luck Ra profundizó sobre lo que siente y dejó una frase que rápidamente se viralizó:

"Yo sé que estoy enamorado, por ejemplo, porque pueden haber mil personas y puedo decir una boludez, un chiste, y miro, busco su boca para ver si se ríe".

La reacción de La Joaqui no tardó en llegar, con una respuesta tan sincera como divertida:

"Nunca en su vida verbalizó tanto romanticismo".

Redes rendidas a sus pies

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con entusiasmo y ternura. Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"Todo el video sonriéndole al celular estuve ajajajajaja"

"Alguien así que tenga solo ojos para ella"

"Me encantaaa"

"Qué lindos son los hombres enamorados de verdad"

Un amor que sigue creciendo

La historia entre Luck Ra y La Joaqui continúa sumando capítulos que combinan humor, complicidad y emociones reales. En un ambiente donde muchas relaciones suelen ser efímeras, ellos apuestan por mostrarse tal cual son, sin filtros ni poses.

Esa naturalidad, sumada a gestos como los que dejaron en esta entrevista, refuerza el vínculo con su público y consolida una historia que, al menos por ahora, sigue escribiéndose con una sonrisa.