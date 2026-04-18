Lali Espósito en River: nuevas entradas disponibles para los shows más esperados del año

En la historia reciente del pop nacional, pocos nombres lograron sostener un crecimiento tan contundente como Lali Espósito .

La artista atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera y se prepara para dar un paso clave: conquistar el estadio más importante del país y reafirmar su lugar en la industria.

Nuevas localidades para un fenómeno imparable

Tras agotar en tiempo récord sus dos fechas en el Estadio Monumental, la artista anunció la liberación de nuevas entradas para sus shows del 6 y 7 de junio de 2026.

La decisión responde a una modificación en el armado del espectáculo: se realizó una reconfiguración del escenario que permitió habilitar sectores adicionales, generando una nueva oportunidad para el público.

Las localidades ya están disponibles a través de AllAccess.

Nuevas localidades para Lali en River

Dos noches que prometen hacer historia

El desembarco de Lali en River no es un show más: se trata de un hito dentro de su carrera. Será la primera vez que la artista se presente en el Monumental, con una propuesta que apunta a llevar el pop argentino a su máxima expresión.

El doble sold out inicial dejó en claro el nivel de expectativa, consolidando a la cantante como una de las figuras más convocantes de la región.

Un 2025 que marcó un antes y un después

El anuncio de estos shows llega después de un año consagratorio. En 2025, Lali Espósito regresó al Estadio José Amalfitani y logró un récord histórico: fue la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese estadio, reuniendo a más de 200.000 personas.

Durante esas presentaciones, mostró su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que superó los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Una gira internacional y un cierre inolvidable

El impacto del proyecto no se limitó a Argentina. La artista llevó su show a distintos puntos del país y lo expandió a Uruguay y España, consolidando su presencia internacional.

El cierre de esta etapa se dio con una celebración masiva en La Rambla, marcando el final de un recorrido que ahora encuentra su punto máximo en el escenario de River.

Más allá de la música: una figura total

El fenómeno de Lali Espósito también se trasladó al mundo audiovisual. Su documental, LALI: La que le gana al tiempo, estrenado en Netflix, ya fue visto por millones de personas y muestra su evolución artística y personal.

A esto se suma otro logro clave: en el mismo año, la artista se convirtió en la más premiada en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones.

Una nueva oportunidad para ser parte de la historia

Con nuevas localidades disponibles, el fenómeno Lali en River suma un nuevo capítulo. Lo que parecía agotado vuelve a abrir sus puertas para quienes buscan ser parte de dos noches que prometen quedar en la historia.

En el mejor momento de su carrera, la artista no solo confirma su vigencia: demuestra que el pop argentino puede ocupar los escenarios más grandes y convertir cada show en un evento inolvidable.