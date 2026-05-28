Mariano Martínez opinó del look de Lali Espósito en los Premios Gardel 2026 y su reacción sorprendió a todos: el video

Después de semanas de rumores sobre quién ocuparía el lugar de Horacio Cabak en "La Jaula de la Moda", finalmente Mariano Martínez debutó al frente del histórico ciclo. En medio de sus primeros programas como conductor, el actor protagonizó un momento inesperado cuando analizaron los looks de los invitados a los Premios Gardel 2026 y apareció en pantalla Lali Espósito. Lejos de esquivar la situación, el exprotagonista de "Esperanza mía" dio su opinión sobre el outfit de su expareja y sorprendió a todos.

Durante el segmento de moda, Mariano propuso jugar al clásico "pulgar arriba o pulgar abajo" para puntuar los looks de la ceremonia organizada por CAPIF. Sin embargo, cuando llegó el turno de la cantante, el clima cambió por completo y la reacción del actor no pasó desapercibida para nadie.

Mientras diseñadores y panelistas aprobaban el outfit de cuero estilo "Croco" que lució Lali Espósito, el conductor permaneció serio y prácticamente sin gestos. Primero opinó Gustavo Pucheta, luego se sumaron Fabián Paz y Ailén Bechara, todos con "deditos arriba". Más tarde, Fabián Medina Flores también dio el visto bueno.

"¡Muy bien! Un rotundo ‘deditos arriba'", lanzó finalmente Martínez, aunque rápidamente intentó cambiar de tema para pasar al look de Abel Pintos. La secuencia no tardó en viralizarse y muchos usuarios en redes sociales remarcaron la incomodidad del actor al hablar de su ex novia en televisión.

La historia de amor entre Mariano y Lali Espósito comenzó en 2015, cuando compartieron elenco en "Esperanza mía". Aunque intentaron mantener el vínculo lejos de las cámaras, la relación rápidamente se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo argentino. Meses después, y en medio de una enorme exposición, la pareja decidió separarse, pero el romance todavía sigue dando que hablar cada vez que vuelven a cruzarse públicamente.