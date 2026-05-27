Maxi López estrena su propio reality tras mudarse a la Argentina: qué se sabe de la participación de Wanda Nara

El haber pasado por "MasterChef Celebrity" (Telefe) -certamen del que podría ser parte su esposa, Daniela Christiansson- le abrió a Maxi López muchas puertas: la conducción de "Andá pa' allá" (Streams Telefe), la serie vertical con Wanda Nara y, ahora, su propio reality. Se trata de "El Anti 9", una serie documental que lo muestra en la intimidad, tal cual es, y con su familia ensamblada tras la mudanza a la Argentina.

Dirigido por Jorge "El Negro" Luengo, el proyecto promete mostrar desde adentro cómo es el día a día de Maxi. Su estreno será este miércoles 27 de mayo a las 21 horas por el canal de YouTube de Vestuario Stream. A partir de entonces, la publicación de los capítulos serán semanales.

El foco del reality sobre la vida del exdelantero está puesto en la transformación personal de Maxi López, su decisión de recuperar su peso y apostar por una vida saludable, proceso que atravesó con constancia y buen humor.

"El reality surge a raíz de eso, y del regreso al país junto a su familia. El cambio de físico ya lo venía planeando", detalló Luengo en diálogo con "Teleshow" (Infobae). Al ser consultado por la posible participación de Wanda Nara, el director deslizó que "es muy probable" que la conductora tenga su cuota de aparición.

Maxi López y su esposa, Daniela Christiansson, en "El Anti 9".

En sus redes sociales, Maxi López compartió el tráiler del primer capítulo. "La verdad que es un sueño hecho realidad, poderlos juntar a todos y vivir de nuevo en Argentina todos juntos. ¿Cuántas mudanzas...?", comienza diciendo Maxi López en una escena distendida con Daniela Christiansson, que lo muestra muy emocionado.

"Nos vamos a juntar todos aquí en Argentina. Para Maxi va a ser la primera vez que tiene a sus cinco hijos juntos. Hay mucha emoción", acota la modelo sueca, que celebró su cumpleaños en plena mudanza.

Además de su familia, en el reality de Maxi López aparece su nutricionista, el entrenador, la encargada de las redes sociales del exfutbolista y más. De hecho, en el adelanto se pudo ver a Maru Botana, quien le hizo la torta de festejo a Daniela Christiansson.