Maitena Burundarena: rompió un récord histórico y se ganó un lugar entre los dioses del humor gráfico mundial

El humor gráfico en nuestro país siempre fue punta de lanza a nivel internacional, esa mezcla perfecta entre risa y pensamiento que sirve como abanico para hablar de temas políticos y sensibles, difíciles de digerir de otra forma. En ese ámbito sagrado, una de las artistas más queridas y respetadas es Maitena Burundarena, esa dibujante que con trazos simples nos mostró el alma femenina como nadie. Y ahora la rosarina acaba de dar otro batacazo: ganó un premio muy importante, de esos que cambian la historia. La noticia sacudió el mundo de las historietas y puso a Argentina otra vez en la cima.

Información de La Pavada de Diario Crónica: la historietista argentina Maitena Burundarena se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, en su edición 2025. El premio fueron 30.000 euros, nada menos.

El jurado eligió a Maitena "por su innovación y originalidad en el lenguaje humorístico, su impacto cultural y social". Un reconocimiento que antes obtuvieron gigantes como Quino, El Roto y Forges, todos varones. Ella rompió ese techo de cartón con la fuerza de sus lápices y su mirada única. La noticia corrió como pólvora en España y América.

La dibujante señaló a la agencia de noticias multimedia en español que a través del humor se pueden contar de otra manera estados como la furia, la vergüenza, el rencor y hasta la miseria humana. "Me gusta mucho esa frase de Raymond Queneau que dice que el humor es una tentativa de limpiar la estupidez", agregó con esa honestidad que la caracteriza.

Sobre la importancia del humor para acercar culturas y formas de entender el mundo, Maitena enfatizó en la exposición con decenas de sus trabajos ubicada en la Capilla del Oidor en Alcalá de Henares (Madrid) que "lograr que las personas se rían juntas, une". Para ella, la risa es un puente.

Ser la primera ganadora de este premio no es un detalle menor para Maitena. Desde su punto de vista, "también habla de una posición política muy interesante en esta época tan reaccionaria donde la misoginia avanza y los derechos de la mujer parecen una amenaza".

La dibujante admitió que hace muchos bocetos antes de llegar a la obra final: primero a lápiz, después tinta y por último los pinta. Antes usaba pluma y acuarelas, pero hoy trabaja con un iPad. "Es el mismo proceso pero mucho más rápido y menos sucio", confesó entre risas. Así, con humildad y talento, Maitena sigue haciendo historia.