Preocupa la salud de Nenu López en "Gran Hermano": el dramático pedido de su familia en redes

Sin dudas, la expulsión de Lola Tomaszeuski generó muchísima tensión dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada", pero ahora otro tema mantiene en alerta tanto a la producción como a los fanáticos del reality. Se trata de la situación de Nenu López, una de las jugadoras que ingresó gracias al repechaje y que estaría atravesando complicaciones vinculadas a su salud.

La preocupación creció luego de que se conociera que el presupuesto semanal para las compras no alcanza para cubrir correctamente las necesidades de todos los participantes del ciclo de Telefe. En el caso de la expareja de Martín Salwe, el problema es todavía más delicado porque debe mantener una dieta estricta libre de gluten debido a su celiaquía. Según trascendió, muchas veces no cuenta con productos adecuados para consumir dentro de la casa.

Quien decidió romper el silencio fue Javier López, el padre de Nenu. A través de un fuerte mensaje en redes sociales, explicó el difícil panorama que vive su hija durante el encierro. "Los participantes vienen con presupuestos acotados, la comida no alcanza y se tienen que arreglar con lo que tienen. Muchas veces, Nenu no come por no tener alimentos adecuados", expresó con preocupación.

Además, el hombre remarcó que la enfermedad de la joven está diagnosticada y pidió que no se minimice el tema. Según contó, la condición se agravó después de la muerte de la madre de la bailarina, una situación que impactó profundamente en su salud física y emocional. "La celiaquía de Nenu es una realidad médica", sostuvo en su descargo.

Por último, Javier también apuntó contra quienes cuestionaron el cuadro de su hija y reclamó mayor empatía. "Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar", lanzó. Mientras tanto, la situación volvió a abrir el debate sobre las condiciones de bienestar que deben garantizarse dentro de "Gran Hermano" para los participantes con necesidades médicas específicas.