Premios Carlos Gardel: Milo J se ganó todo, hasta el de Oro, en una ceremonia emocionante

Milo J fue la gran figura de los Premios Gardel 2026. El artista de Morón no solo cosechó trece galardones, entre ellos el codiciado Gardel de Oro, sino que vivió la ceremonia rodeado de sus afectos más íntimos: sus amigos de la infancia, que también trabajan con él, y su familia. En una ceremonia en la que pasó de todo, como Lali Espósito confirmando su fecha de casamiento, el joven arrasó con los premios.

Milo J con todos sus premios Gardel.

Desde la alfombra roja, un nombre retumbaba en el teatro Coliseo: Milo J. El cantante llegaba como favorito, con quince nominaciones, y no defraudó. En cada terna, el joven se levantaba, saludaba a su equipo y festejaba con los suyos. No era para menos: al cierre de la gala, Milo J acumuló trece Premios Gardel, incluyendo el máximo reconocimiento de la noche.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo la cosecha de estatuillas. Fue la manera en que Milo vivió cada momento. En los recesos, el artista cruzaba el teatro para abrazar a su familia, que lo esperaba en las filas de atrás. "Creo que lo que más disfruté fue, más allá de lo que gané, vivirlo con mi familia", confesó más tarde, ya en los camerinos, con las doce estatuillas (más el oro aparte) apoyadas en un sillón.

El respaldo a Milo J no vino solo de sus seguidores, que desde las plateas altas no paraban de cantar el clásico "olé, olé, olé, Milo, Milo". También llegó de figuras consagradas. Abel Pintos, por ejemplo, puso el foco en el aporte de las nuevas generaciones: "Lo de Milo me parece enorme, lo de Juli (Cazzu) también. Trascendieron fronteras de una manera magnífica y nos llevaron a todos a esos lugares. Los admiro mucho a los dos", consideró el cantante.

Milo J agradeció a todos sus seres queridos al subir al escenario para recibir su Gardel de Oro.

Ian Lucas fue todavía más directo. Preguntado por el álbum del año, no dudó: "Se lo merece Milo, tiene como quince nominaciones". Marilina Bertoldi también se acercó a mostrarle su apoyo durante la velada. Esa comunión entre artistas jóvenes y consagrados marcó una de las notas más distintivas de la ceremonia.

Pero el pilar más íntimo de Milo J en los Gardel fueron sus dos amigos de la infancia. Ellos no solo hicieron la clásica "arenga" o aguante emocional. También trabajan codo a codo con él: uno es su filmmaker y el otro, su stage manager para los shows. "Ellos estuvieron no solo haciendo el aguante, sino también trabajando para esto. Son parte de mi equipo de laburo", explicó el cantante.

En el inicio de la ceremonia, Milo J cantó "Niño" junto a un coro infantil.

Esa mezcla de afecto y profesionalismo le dio a la noche un tono distinto. Milo J no actuó como una estrella distante. Al retirarse del teatro, mientras los técnicos desarmaban el escenario, el joven se acercó a cada trabajador, les deseó una buena noche y agradeció por la labor en la ceremonia. Un gesto sencillo que muchos notaron.

Lo que dejó Milo J en los Premios Gardel trasciende los premios. El joven construyó una noche donde el éxito profesional no se separó de las raíces afectivas. Mostró que se puede ganar el máximo galardón sin perder la cercanía con la familia, ni con los amigos de la infancia, ni con los trabajadores del teatro.

Milo J también ganó un Gardel por su colaboración con Trueno.

En una industria musical que a veces empuja al aislamiento de las figuras, Milo J propuso el camino inverso: el éxito colectivo, festejado en grupo. Esa actitud, sumada al talento bruto que desplegó durante todo el año, explica por qué el público y sus colegas lo eligieron como el gran protagonista de la noche. El oro, en sus manos, brilló con un brillo distinto: el de la comunidad.