Lali Espósito confirmó que ya tiene fecha para su casamiento con Pedro Rosemblat: "Ya está todo dicho, no puedo ir para atrás..."

El 14 de enero, una historia de Instagram se convirtió en una de las bombas del año. Lali Espósito, en pareja hace más de dos años con Pedro Rosemblat, se comprometió y lo reveló mostrando un anillo en sus redes sociales. Mientras se prepara para tocar en el Estadio Monumental, Lali fue una de las figuras centrales de los Premios Gardel del martes por la noche, incluso ganando un premio. Pero también soltó una confesión inesperada sobre su vida privada: el casamiento con Pedro Rosemblat ya tiene fecha.

La noche de los Gardel tuvo varios momentos para el recuerdo, pero pocos tan comentados como el paso de Lali Espósito por la transmisión oficial de TNT y HBO Max. Allí, entre tema y tema, la cantante se mostró relajada, con humor y dispuesta a hablar de lo que más le preguntan sus seguidores: cuándo se casa con el periodista Pedro Rosemblat.

"No lo traje (al anillo), pero eso no significa que no me caso eh. Mirá que ahora no puedo ir para atrás, ya estoy jodida, jugada. Yo dije que sí", lanzó Lali frente a las cámaras, con una sonrisa cómplice. La frase generó revuelo en las redes y confirmó lo que muchos sospechaban: el compromiso está firme y la boda es un hecho.

La artista, que presentó su álbum "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama" con una estética oscura y poderosa, quiso bajarle la ansiedad a los fans. Explicó que intenta vivir este presente con tranquilidad, sin dejar que la presión se le suba encima. "Estoy viviendo todo muy tranca. Bueno, no estoy llevándome todas esas situaciones tan grosas puestas, ¿viste? O no me están llevando puestas, mejor dicho", expresó con su característico tono natural pero firme.

Lo más revelador de la entrevista llegó cuando la conductora le preguntó por los preparativos. Lali admitió que el casamiento con Pedro Rosemblat ya tiene fecha definida. Sin embargo, aclaró que recién después de los shows en el estadio de River pondrá toda su energía en la organización de la fiesta.

"Estoy como disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos", dijo entre risas, dejando ver que la planificación del gran día todavía espera su turno. La cantante dejó claro que necesita cerrar primero una etapa profesional antes de meterse de lleno en los preparativos del vestido, la lista de invitados y los brindis.

"Sí, estamos ahí, estamos ahí. Pero bueno, necesito terminar con River como para poner la cabeza en otras cosas", cerró. Esas palabras confirman que, aunque hay fecha, la mudanza emocional hacia el casamiento recién empezará después de los recitales.

Lo que Lali Espósito mostró en los Gardel no es solo una actualización sobre su vida amorosa. Es también una declaración de principios sobre cómo maneja la exposición pública. La cantante eligió contar lo justo y necesario: la fecha existe, pero no la dio. Confirmó el casamiento, pero puso condiciones. Con esa mezcla de humor y firmeza, ella maneja los tiempos y la información.

En un mundo donde la prensa del corazón a veces se come a los artistas, Lali sale al cruce con una estrategia clara: habla, pero no entrega todo. Y eso, en la era de la sobreexposición, es casi un acto de poder. Además, al priorizar los shows en River antes que los preparativos de la boda, la cantante manda un mensaje profesional contundente: la música todavía está primero. El casamiento con Pedro Rosemblat será importante, pero recién ocupará el centro de la escena cuando ella decida. Mientras tanto, los fanáticos tendrán que esperar. Y Lali, como siempre, lleva el ritmo.