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Lali estrena "Camino a River" y revela la intimidad de su disco antes de su histórico debut en el Monumental

La artista lanzó el primer episodio de su nueva serie, donde muestra el detrás de escena de No vayas a atender cuando el demonio llama, mientras se prepara para sus shows agotados en River.

Cecilia Andrea Bello

Lali Espósito vuelve a sorprender a sus fans con el estreno de Camino a River, una serie que documenta el recorrido hacia uno de los hitos más importantes de su carrera: sus primeros shows en el Estadio Monumental.

El primer episodio, titulado "El año del Demonio", ya está disponible en YouTube y propone un acceso inédito al universo creativo de su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama. Con la conducción de Martuli, el capítulo presenta una charla íntima en estudio donde la artista repasa canciones, decisiones artísticas y momentos clave del proceso.

&nbsp;Lali abre las puertas de su universo creativo en "Camino a River", mostrando el detrás de escena de su último álbum&nbsp;
 Lali abre las puertas de su universo creativo en "Camino a River", mostrando el detrás de escena de su último álbum 

A lo largo del episodio, Lali desarma el disco desde adentro: escucha tracks, comparte stems originales y revela historias detrás de temas como "Mejor que vos", "Fanático" y "33", además de recordar colaboraciones con artistas como Duki y Dillom. El resultado es un retrato cercano y honesto de una etapa que marcó un antes y un después en su carrera.

El lanzamiento de la serie llega en un momento clave. Lali se convirtió recientemente en la artista femenina con más nominaciones a los Premios Gardel 2026, con un total de 10 menciones en categorías principales como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Videoclip Largo.

&nbsp;Con 10 nominaciones a los Premios Gardel 2026, Lali se posiciona como la artista femenina más destacada de la edición&nbsp;
 Con 10 nominaciones a los Premios Gardel 2026, Lali se posiciona como la artista femenina más destacada de la edición 

Mientras tanto, la cuenta regresiva para sus shows del 6 y 7 de junio en el Estadio River Plate ya está en marcha. Ambas fechas se encuentran agotadas y prometen convertirse en una celebración masiva del pop argentino, consolidando a Lali como una de las artistas más convocantes de la escena actual.

&nbsp;La serie acompaña el camino hacia sus shows agotados en el Estadio Monumental, en lo que será un hito en su carrera&nbsp;
 La serie acompaña el camino hacia sus shows agotados en el Estadio Monumental, en lo que será un hito en su carrera 

Tras un 2025 récord, con presentaciones históricas en Vélez y un álbum que superó los 200 millones de reproducciones y se mantuvo durante más de 30 semanas en charts, este nuevo proyecto audiovisual funciona como puente entre su universo creativo y el escenario más grande de su carrera.

Con Camino a River, Lali no solo abre las puertas de su proceso artístico, sino que también construye el relato de un momento consagratorio que quedará marcado en la historia del pop nacional.

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