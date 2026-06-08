Lali hizo historia en River: dos estadios agotados, Kylie Minogue y más de 160 mil personas en una fiesta pop inolvidable

Hay conciertos que marcan una gira, otros que definen una etapa y algunos que quedan grabados para siempre en la historia de un artista. Lo que Lali vivió durante sus dos primeras noches en el Estadio River Plate pertenece a esta última categoría.

Con más de 160.000 personas reunidas a lo largo de dos fechas completamente agotadas, la cantante convirtió al Monumental en el epicentro del pop latino y protagonizó el espectáculo más ambicioso de toda su carrera. Fueron dos noches donde la música, la emoción, la potencia visual y la conexión con su público construyeron una experiencia que trascendió el formato tradicional de un recital.

Más de 160 mil personas acompañaron a Lali en las dos noches más importantes de su carrera

Desde varias horas antes del comienzo, los alrededores del estadio se transformaron en una celebración. Banderas, maquillaje, brillo, remeras, carteles y miles de fanáticos llegados desde distintos puntos del país anticipaban la magnitud de un acontecimiento que ya se percibía histórico.

Cuando las luces se apagaron y comenzó a sonar "LOKURA", el Monumental explotó. A partir de ese momento, Lali desplegó un espectáculo de más de tres horas que recorrió todas las etapas de su carrera, desde los éxitos que marcaron sus primeros años como solista hasta las canciones de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, el álbum que impulsó esta nueva era artística.

Con una producción de nivel internacional, Lali convirtió a River en el epicentro del pop latino

Canciones como "Obsesión", "SEXY", "2 Son 3", "Disciplina" y "N5" encontraron una respuesta inmediata en un público que acompañó cada palabra, mientras que el costado más rockero apareció con fuerza en "Pendeja", uno de los momentos más intensos del repertorio.

La puesta en escena estuvo a la altura del desafío. Con dirección general de Lautaro Espósito, dirección musical de Juan Giménez Kuj, coreografías de Denise De la Roche y vestuario diseñado por Maru Venancio, el espectáculo apostó por una narrativa visual impactante que transformó al estadio más grande del país en una experiencia inmersiva de escala internacional.

Lali presentó el show más grande de su carrera y marcó un antes y un después en la historia del pop argentino

Uno de los primeros momentos de máxima euforia llegó con la aparición de Dillom para interpretar "33". La colaboración, convertida en una de las favoritas de los fanáticos, generó una explosión de energía y confirmó la química artística entre ambos.

La fiesta continuó con Miranda!, que se sumó para cantar "Mejor Que Vos", uno de los grandes éxitos del álbum. El encuentro reunió sobre un mismo escenario a tres figuras fundamentales del pop argentino contemporáneo y provocó una de las ovaciones más fuertes de la noche.

Poco después llegó otro de los momentos más esperados. Duki apareció para interpretar "Plástico", marcando la primera vez que ambos artistas compartían escenario frente a una multitud. La emoción fue inmediata y el Monumental respondió con una ovación que hizo temblar las tribunas.

Pero si había una sorpresa destinada a convertirse en una postal histórica, esa fue la aparición de Kylie Minogue. La estrella australiana subió al escenario para interpretar junto a Lali dos himnos globales del pop: "Can't Get You Out Of My Head" y "Padam Padam". El encuentro entre ambas artistas provocó una reacción instantánea y dejó una de las imágenes más impactantes de todo el fin de semana.

Entre momentos explosivos y otros más íntimos, también hubo espacio para la emoción. Canciones como "Boomerang", "Incondicional", "Ego" y "No Hay Héroes" demostraron la profundidad de un repertorio que creció junto a varias generaciones de seguidores.

Más allá de los números, los récords y la convocatoria, estas dos noches en River representaron algo más profundo: la consolidación definitiva de una artista que durante más de una década construyó una carrera basada en la evolución constante, el riesgo creativo y una conexión inquebrantable con su público.

Tras un 2025 consagratorio, que incluyó cinco estadios Vélez agotados y la presentación del disco argentino más vendido del año, Lali encontró en River Plate el escenario perfecto para coronar una etapa histórica.

El Monumental fue testigo de un punto de llegada, pero también del comienzo de una nueva dimensión artística. Porque si algo quedó claro durante estas dos noches es que Lali ya no solo ocupa un lugar central en la música argentina: hoy es una de las grandes figuras del pop en español y una artista capaz de transformar cualquier escenario en un acontecimiento cultural.