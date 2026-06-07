Lali Espósito cantó "Jijiji" en su primer show en River en homenaje al Indio Solari

La noche del sábado, Lali Espósito cumplió uno de los hitos más importantes de su carrera al presentarse por primera vez en el estadio Monumental, donde además de sus clásicos protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada al homenajear al Indio Solari en una despedida muy emotiva.

Con miles de personas cantando la letra al unísono y saltando en pogo, la artista argentina cerró su show haciendo sonar "Jijiji" y transformó al clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una de las postales más conmovedoras y recordadas de su histórico debut en River.

No es la primera vez que Lali le rinde homenaje al universo musical del Indio Solari. Durante sus shows en Vélez, la cantante ya había sorprendido al público al interpretar "Vencedores vencidos", otro de los grandes clásicos de la banda. A lo largo de los años, la artista manifestó en distintas oportunidades su admiración por la obra del músico, una relación que incluso llegó a ser reconocida por el propio Indio, quien se refirió públicamente a ella como "la muchachita que llena estadios" y valoró su recorrido dentro de la música argentina.

El histórico debut también estuvo acompañado por una serie de invitados de primer nivel que le aportaron momentos especiales a una noche ya de por sí cargada de emoción. Sobre el escenario se sumaron figuras como Kylie Minogue, una de las grandes estrellas del pop internacional, el dúo Miranda!, referente indiscutido de la música pop argentina, y Dillom, uno de los artistas más destacados de la nueva escena urbana.



