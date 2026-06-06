Murió James Handy, actor de "Top Gun: Maverick" y "Jumanji": fue asesinado por su hijastro

El actor James Handy, conocido por sus papeles en "Top Gun: Maverick" y "Jumanji", murió apuñalado en el pecho. Ocurrió el miércoles en Tarzana, California. El agresor: Michael Gledhill, de 44 años, hijo de su pareja. La policía lo detuvo en el lugar. La llamada al 911 heló la sangre: "Acabo de matar al hombre del pecado". Un crimen que conmociona.

El actor James Handy murió en Tarzana después de recibir una puñalada en el pecho. El ataque ocurrió el miércoles a la mañana. El responsable, según la Policía de Los Ángeles, sería Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del intérprete. Los detectives investigan el hecho como un homicidio. Aclararon que se trata de un incidente aislado y que no existe riesgo para la población.

Gledhill quedó arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys. Enfrenta un cargo de asesinato. La fianza se fijó en 2 millones de dólares, de acuerdo con la información que publicó Variety. La agresión ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana, en el bloque 19200 de Erwin Street, en Tarzana.

La confesión escalofriante al 911

El llamado al 911 contiene una frase que ya recorre los portales de todo el mundo. La persona que telefonéo dijo: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado". Los agentes de patrulla de West Valley llegaron al domicilio y encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero. Tenía una puñalada en el pecho.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron de urgencia a un hospital. Allí, los médicos solo pudieron confirmar la muerte. La Policía de Los Ángeles precisó que el sospechoso hizo señas a los agentes cuando llegaron. Les dijo que él era la persona a la que buscaban.

El detenido vivía en esa misma dirección con su madre. Ella era la pareja de la víctima. Los investigadores todavía trabajan para esclarecer el móvil del ataque. Por ahora, sostienen que no se trata de una amenaza para otros vecinos. "Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y que no parece haber peligro para el público en este momento", señaló la Policía de Los Ángeles.

Un representante del actor confirmó la noticia a Variety. "Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy", declaró.

Una carrera de más de cuatro décadas

Handy tenía 81 años. Nació en Nueva York y construyó una carrera extensa en cine y televisión. Su primer crédito en pantalla llegó con "Taps", estrenada en 1977. Desde entonces, trabajó con directores de la talla de Sydney Lumet, Clint Eastwood, Paul Haggis y M. Night Shyamalan.

El público lo recuerda por papeles secundarios pero inolvidables. En "Top Gun: Maverick" (2022) interpretó a un camarero. En "Jumanji" (1995) fue un exterminador. También apareció en "Aracnofobia", "Rocketeer", "Logan" (donde hizo del médico que atendía al personaje de Hugh Jackman), "Brighton Beach Memoirs", "The Verdict" y "K-9".

En televisión, supo tener participación en dos temporadas de "NYPD Blue", dos episodios de "Beverly Hills, 90210" (1995), un capítulo de "Ley y orden" (1997), "Profiler" entre 1997 y 1998, tres episodios de "The Young and the Restless" y una aparición en "9-1-1" en 2021. Interpretó a Arthur Devlin en ocho episodios de "Alias" y tuvo papeles recurrentes en "Melrose Place".

Análisis de cierre:

La muerte de James Handy impacta no solo por la violencia del hecho, sino por el contexto absurdo y trágico que lo rodea. Un actor de 81 años, con una carrera respetable y el respeto de sus colegas, termina apuñalado en el jardín de su casa. El agresor, el hijo de su pareja, un hombre de 44 años que vivía en la misma vivienda. La frase que eligió para confesar el crimen -"el hombre del pecado"- abre preguntas que todavía no tienen respuesta.

¿Qué llevó a Gledhill a cometer un asesinato en plena mañana? ¿Había conflictos previos entre Handy y la familia? ¿La referencia a "el hombre del pecado" responde a un delirio místico o a una rencilla concreta? La policía mantiene la investigación abierta. Por ahora, solo se sabe que el sospechoso llamó él mismo al 911, esperó a los agentes en el lugar y se entregó sin resistencia.

Handy no era un megaestrella de Hollywood. Era ese actor de rostro conocido que el público identifica sin recordar el nombre. El que aparece en una escena de "Top Gun: Maverick" y el espectador dice "¡ah, sí, éste!". Su muerte violenta le da, paradójicamente, la última visibilidad que quizás nunca buscó. Pero el precio es demasiado alto. El cine pierde a un veterano. La justicia tendrá que decir por qué.