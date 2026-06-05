Sebastián Estevanez reveló a qué se dedica en la actualidad y sorprendió con su nueva vida: "Tengo todo un..."

Sebastián Estevanez supo estar en el punto más alto de su carrera con su papel de Marcos en "Dulce amor" (2021), la exitosa telenovela que protagonizó junto a Carina Zampini. Catorce años más tarde, el actor reveló de qué trabaja y sorprendió a todos con su rotundo cambio de vida.

Al aire de "Intrusos" (América TV), Estevanez habló del nuevo rubro al que se dedica, en medio de la crisis que afectó a la producción de ficciones en la Argentina.

"Extraño mucho hacer ficción. La idea de 'Dulce amor' era que sea más en formato serie y después hacer teatro. De hacerlo, no lo haría por la plata, lo haría por amor a todo lo que fue el proyecto", comenzó diciendo el actor sobre el proyecto que estuvo en carpeta y ahora está en pausa.

Los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no tardaron en preguntarle: "¿De qué estás trabajando? ¿De qué vivís?". "Me dedico a los temas inmobiliarios, a la construcción", contó Sebastián Estevanez, quien detalló: "Tengo todo un equipo armado de arquitectos, ingenieros. De todo".

El artista recibió elogios de sus trabajos por parte del panel del ciclo de América, quienes mencionaron que construyó la casa de Marley. "Si vos me lo decís, yo te digo que sí (que estuve involucrado en la casa de otros famosos)", afirmó el actor, con tono modesto.