Murió el Indio Solari: la despedida de los famosos a la leyenda del rock nacional

Carlos Alberto Solari, más conocido como "El Indio" Solari, murió este viernes 5 de junio de 2026 en horas de la mañana, a los 77 años. Actores, periodistas, escritores y demás personalidades públicas despidieron a la leyenda del rock y al referente de la cultura popular argentina, con sentidos mensajes en las redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar ante la noticia fue Mario Pergolini, quien se enteró en vivo en su programa. "Estoy impactado y asombradísimo. Tremendo. Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y de la coincidencia del momento", expresó el conductor, que contó que abrió su ciclo con música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda liderada por el Indio.

Asi se enteraba Mario Pergolini de la muerte del Indio Solari pic.twitter.com/1s0Vn9wuap — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 5, 2026

"Todo lo que somos y no sabemos explicar. Todo lo que nos falta y nunca tendremos. Lo que tenemos y no sirve para nada. Todo lo que soñamos y no nos animamos a decir. Lo que despreciamos antes de entender algo. Lo que se aprende fuera de la escuela. Lo que nos alegra sin ningún sentido. Y este dolor dulce que nadie va a comerse, que sigue ahí, que ya estaba desde antes y que nunca se va. El abrazo a los amigos de la vida. Son canciones, nada más. Te vamos a extrañar mucho, Indio querido. Muchas gracias por todo. Graciosos y valientes", dice el mensaje de Pedro Rosemblat en historias de Instagram.

Mariano Del Mazo, escritor del libro "Los Redondos. Fuimos Reyes", destacó al aire de "Sería increíble" (Olga) "la lírica, totalmente única, singular, inteligente, vibrante, política, sensible, áspera" del Indio Solari, así como "el pulso de gran parte del pueblo y de muchas generaciones". "Se murió un artista clave, un poeta", remarcó.

A través de historias de Instagram, Dalma Maradona subió una foto del Diego con la visera del Indio Solari. "QEPD, Indio. Mandale saludos y decile que lo extraño", escribió. Y agregó: "Me quedo con que siempre se expresaron públicamente el cariño el uno por el otro. Abrazo a su familia, seres queridos y a todos los ricoteros".

"En este y cada día", escribió Griselda Siciliani junto a una foto del artista y un emoji de corazón negro. En esa línea, Nancy Duplaá compartió un video del músico acompañado de un sentido mensaje: "Gracias Indio. Hoy duele, pero me quedan tus canciones resignificando todo, en la parada de los colectivos, con mi walkman. Siempre conmigo, acompañando mis dolores y acompañando mi existir".

Mariana Enríquez escribió sobre la pérdida de una leyenda como el Indio Solari. "En cada letra del Indio Solari hay una remera y un sermón. Fueron décadas terribles, a veces triunfales y en general penosas, y Solari fue el mejor testigo para contarlas, porque era de esos artistas que en la más rasante lucidez eran capaces de definir una época, invitar a una fiesta, hacer llorar y dar miedo".

"Chau poeta. Brillá en una estrella infinita", fue el mensaje de despedida de Belén Francese, quien es muy fanática del Indio Solari.