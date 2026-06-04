Rodrigo Lussich liquidó a Mariano Martínez tras el cruce en vivo: "Una psicopateada típica de un cínico..."

Este jueves 4 de junio, Mariano Martínez y Rodrigo Lussich protagonizaron un terrible cruce al aire de "Intrusos" (América TV). Si bien el actor se excusó alegando que fue un chiste, el conductor interpretó que lo estaba increpando y se defendió a capa y espada. Tras ello, el periodista opinó sobre lo sucedido y apuntó con dureza contra el artista.

"¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste? ¿Qué descubriste, la pólvora o la lamparita? Te estoy cargando, ¿no te bancás un chiste? ¿Qué te pasa? No sé qué dijiste vos, pero te estoy cargando. ¿Te enojaste?", disparó Martínez, quien luego aclaró que era una broma.

A través de sus redes sociales, Rodrigo Lussich hizo un descargo sobre el tenso momento al aire. "No me hizo un chiste, me patoteó en vivo. Hizo lo que se llama un comentario agresivo pasivo al aire. Como yo no me comí los mocos y le contesté como corresponde...", arrancó diciendo el conductor.

Y siguió firme en su postura: "Si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie. Fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico que se hizo el loco, y yo le contesté mal porque soy más loco que él".

"Él reaccionó muy mal, se plantó de una mala manera que hubiera merecido sacarlo del aire, y yo le contesté mal porque me sentí atacado", explicó Lussich, quien hizo una tajante aclaración: "No me subestimen, ni subestimen mi inteligencia, ni tampoco lo subestimen a él. Yo me banco todos los vueltos, no hay ningún problema, pero si me están malencarando, te voy a malencarar".

El conductor de "Intrusos" dejó en claro que Mariano Martínez no tuvo una buena intención hacia él: "El cinismo nunca es una buena manera de exponer al otro". "Soy un tipo vehemente, entonces parece que estoy más enojado de lo que estoy. Yo vengo con lo bueno y con lo malo, pero las cosas por sus nombres", argumentó.

"No es que yo no entendí un chiste porque soy soberbio. A mí me vino a recontra malencarar, me recontra psicopateó y, como se comió los mocos con la respuesta, dijo: 'Es un chiste, Rodri, reíte'", cerró Rodrigo Lussich.