Rodrigo Lussich reveló el motivo de su fallido romance con Robertito Funes Ugarte: "Me invitó atrás de..."

El universo del espectáculo quedó en llamas tras conocerse los detalles del fallido romance entre Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte, una historia que permanecía en las sombras desde hace más de dos décadas. La noticia generó un impacto total cuando los protagonistas decidieron ventilar las anécdotas de sus encuentros en 2005, revelando una serie de desencuentros que impidieron que el flechazo de Cupido terminara en noviazgo. En medio de las risas y las chicanas en "Intrusos", el conductor uruguayo y el presentador de "La noche de los ex" sacaron a la luz una interna que mezcla fiestas de fin de año, viajes en taxi y propuestas indecentes que nunca se concretaron.

Todo comenzó con el recuerdo de Robertito sobre una noche compartida tras un evento de Canal 9, donde el clima de seducción parecía estar en su punto máximo. El contexto de este conflicto amoroso del pasado se sitúa en un viaje de regreso donde Lussich intentó un lance que no tuvo éxito: "Me dijo: 'Yo me bajo acá, ¿vos te bajás?'. 'No, yo sigo', le dije", relató Funes Ugarte con nostalgia. Según el periodista de Telefe, la respuesta del conductor de América TV fue lapidaria ante el rechazo: "Te lo perdiste", una frase que hoy Robertito suscribe entre risas, admitiendo que en aquel entonces no supo aprovechar la oportunidad.

Rodrigo Lussich reveló el fracaso de su romance con Robertito Funes Ugarte.

La parte más explosiva de la revelación llegó cuando el propio Lussich decidió contraatacar y contar su versión de los hechos, guardando el secreto hasta el tercer acto de esta desopilante charla. Rodrigo fue categórico al describir otra situación límite que vivieron en un evento social, donde los roles de seducción se habrían invertido por completo: "Me invitó a ir atrás de un árbol, pero no era momento. Estábamos en un casamiento", disparó el creador de "Los Escandalones". Esta anécdota dejó a todos boquiabiertos, confirmando que la tensión entre ambos siempre estuvo presente, aunque las circunstancias externas jugaron en contra.

El escándalo por los secretos de Rodrigo Lusich y Robertito Funes Ugarte apenas comienza a ventilarse.

Actualmente, a pesar de que la relación no prosperó, ambos mantienen un respeto mutuo que quedó evidenciado en los elogios que se lanzaron frente a las cámaras. Robertito Funes Ugarte no escatimó en halagos para su colega, asegurando que le parece un hombre súper inteligente que lo hace reír mucho, e incluso dejó la puerta abierta con una frase sugerente: "¿Si le doy? Le doy tiempo a que me diga lo que necesite". Por su parte, el protagonista de la noticia desde el lado de la conducción prefirió mantener cierta reserva, aunque admitió con humor que recuerda perfectamente que, por una razón u otra, la química nunca terminó de sellarse.

Finalmente, la historia del "casi romance" entre estas dos figuras del periodismo se convirtió en el tema del día, demostrando que el archivo de la farándula siempre tiene una sorpresa más para ofrecer. Mientras Adrián Pallares desafiaba a su compañero a dar más detalles, el clima de complicidad entre los involucrados dejó en claro que ya no hay facturas pendientes, sino solo buenos recuerdos de una época de soltería y búsquedas. El escándalo por los secretos de Rodrigo y Robertito apenas comienza a ventilarse, confirmando que en el mundo de la televisión, lo que no sucede en el momento puede terminar siendo una gran anécdota años después.