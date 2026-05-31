Zaira Nara reveló qué pasó después de su reencuentro con Paula Chaves: "Vino a casa y..."

Zaira Nara y Paula Chaves vienen de mostrarse juntas en la inauguración de un local en un shopping. Entre abrazos, poses y sonrisas para las cámaras, las famosas parecían haber sellado su reconciliación, aunque la integrante de Olga fue más realista respecto a su vínculo con la modelo. Ahora, la hermana de Wanda Nara dio detalles sobre el reencuentro con quien fuera su amiga hace no mucho tiempo.

De invitada este domingo 31 de mayo en "La Peña de Morfi" (Telefe), Zaira se explayó sobre el presente de su relación con Paula. "No nos reencontramos esta semana por primera vez, sino justo antes del Martín Fierro de la Moda, que yo fui a probarme un vestido a un atelier y la vi a Pau parada en el medio del salón, sola", comenzó diciendo Nara.

Zaira Nara y Paula Chaves en la apertura de un local en un shopping.

"Traté de nunca enroscarme, porque yo la quiero un montón, y siempre supe que... ¿Viste cuando tenés mucho cariño con alguien y sabés que hay cosas que son un momento? Entonces, la vi ahí y nos dimos un abrazo", reveló la modelo.

Ante la sorpresa de Carina Zampini y Diego Leuco por lo espontáneo del reencuentro, Zaira Nara sostuvo: "Te juro. Mirá, lo digo y me da como piel de gallina, porque fue fuerte. No hubo mala onda. Fue un abrazo, y nos quedamos hablando una hora".

En ese sentido, Zaira contó que, como ambas tenían cosas para hacer, quedaron en retomar la conversación en otro momento. "Era necesario. Nos tenía que pasar de volver a reencontrarnos en algún lugar que no sea un evento, que nos miraban todos", reflexionó.

"Las dos teníamos muchas cosas para decir, internamente. Cuando pasó todo lo que nos pasó, cada una tenía su postura, pero después se volvió mediático y como que cada una empezó a guardar información. Pero no había estado esta charla, que era necesaria", explicó la hermana de Wanda Nara.

Aunque no quiso dar precisiones acerca del tema que las distanció, aseguró que pudieron dialogar en un lugar más relajado: "Hace dos días vino a casa y estuvimos charlando tranquilas".

Por último, Zaira Nara admitió que no sabe qué va a pasar de ahora en adelante en su vínculo con Paula Chaves, pero destacó que valora mucho haber podido conversar con ella. "No sé qué va a pasar. Pero estuvo bueno charlar. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar, y me parece que el tiempo a veces cura todo", cerró.