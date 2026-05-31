La opinión de Luis Ventura: nadie tiene la receta del rating

Como todos los años y las aperturas de nuevos ciclos en la televisión y sitios, hoy nos encontramos en una guerra sin cuartel, entre personajes de grueso calibre, que compartirán pantalla en la misma casa y en horarios donde irían uno detrás del otro, arrastrando el rating que dejarían a lo largo del día, más allá de las peleas del pasado y cicatrices que no terminan de cerrar y se convirtieron en verdaderas llagas que siguen estando al rojo vivo.

Beto Casella, quién arrancó su debut en América, con su nuevo "BTV", a las 22 con la producción de Mandarina, reflexionó y dijo que no es su estilo, llegar hacer autopsias de lo sucedido, en cuanto al cambio de canal y dejar Canal 9 luego de veinte años de liderar "Bendita", aduciendo que fue un lugar donde estuvo muy feliz, pero que en el último tiempo estaba sufriendo un destrato, imposible de seguir manejándolo y fue como un matrimonio.

El periodista y conductor sigue buscando a lo largo de los meses el punto justo que necesita alcanzar con el rating e invita a distintos panelistas para lograr un buen objetivo que satisfaga al canal y al público que lo sigue a través de los años. Lejos y enterrados quedaron los problemas que se habían producido con Valentino Fresno, el bailarín del teatro Colón, por los comentarios homofóbicos vertidos en su ciclo radial.

En ese contexto, la conductora Yanina Latorre antes de abrir su programa "SQP", que es emitido por la misma señal, había mandado un beso enorme para toda "la gente libre y quienes eligen ser y tienen todo mi afecto y cariño, como así también todo mi respeto y solidaridad", refiriéndose a toda la comunidad LGBTQ+ (grupo social diverso unido por orientaciones sexuales e identidades de género no tradicionales, que luchan por la igualdad de derechos). Lo cierto es que llegando al segundo semestre del año hay temas que quedaron enterrados y le dieron lugar a otros, porque la televisión es el minuto a minuto.

Moria Casán como conductora de su propio ciclo matinal tiene sus idas y vueltas con María Fernanda Callejón luego de su controvertido divorcio con Ricky Diotto y las redes castigan diariamente a la cordobesa porque no le creen el discurso y apoyan al padre de su hija.

La reciente entrega de los Martín Fierro a la televisión abierta también generó grietas y reconciliaciones porque la pantalla chica tiene un gran poder a tal punto que logró un acercamiento entre la One y Georgina Barbarossa, distanciadas desde hacía más de dos décadas.

Wanda Nara arrancó en Telefe con la ficción vertical, un formato que la prueba como actriz, en breve comienza el Mundial de Fútbol y seguramente, se producirán otros ajustes, otros encontronazos, grandes expectativas de parte de los directivos de los responsables de las emisoras, más cambios en "Gran Hermano" con personajes que salen y otros que ingresan y más guerras a la orden de la actualidad. "Bola bolita, enciende tu lamparita". ¡Lo digo yo!