Homero Pettinato, traumado tras su relación con "La Reini": "Tengo miedo de enamorarme de una persona pública..."

Homero Pettinato tuvo una polémica relación con Sofía La Reini Gonet, y una aún más dramática separación, que continuó con muchas actitudes tóxicas y peligrosas de ambos. Tras quemarse repetidamente con leche, ahora el comediante parece haber aprendido la lección y aseguró que no volvería a salir con una famosa.

Manu Jove entrevistó a Homero en Infobae y le metió el dedo en la llaga: "Después una relación bastante mediática. ¿No quedás curado de espanto? Imagino que no tenés ganas de mediatizar tus relaciones de acá en adelante".

Homero, fiel a su estilo frontal, no dudó un segundo. "Pienso que tendría muchos más reparos o miedos de enamorarme de una persona pública, en realidad", respondió. Y aclaró que esa experiencia le resultó nueva: "Nunca me había pasado y la primera vez que me pasó fue bastante, bastante emocionante para ustedes, imagino. Se podría decir que bastante emocionante. Le dio adrenalina a la vida".

Homero Pettinato y La Reini se conocieron en un verano trabajando en Olga.

Pero no todo fue queja. El músico también reconoció el otro lado de la moneda: "Tampoco me arrepiento de nada, en realidad. Creo que en términos generales, se pasaron momentos muy de mierda y muy lindos momentos también. Y bueno, ya fue". Sin embargo, la conclusión sonó tajante: "Me da cosa. Si puedo no estar con alguien famoso, me gustaría no estar con alguien famoso, la verdad".

Maia Jastreblansky, panelista del ciclo, quiso profundizar. Le preguntó cómo manejaría una relación con una persona anónima. "¿Cómo lo encararías? ¿Cuidarías a esa persona? ¿No la expondrías? ¿No contarías?", indagó. La respuesta de Pettinato resultó reveladora: "Claro, como mi anterior pareja y mi anterior anterior pareja, qué sé yo, que es más parte de tu vida privada". Pero enseguida atajó: "Igual pará, digo esto y en realidad después no elegís, nunca elegís".

El conductor insistió con el contexto familiar. Señaló que los Pettinato ya deben estar acostumbrados a los noteros en la puerta. Homero, con ese humor negro que lo caracteriza, contestó: "Viven en casa. Resolvimos alquilarles un departamento en el primer piso, en el mismo edificio". Y agregó, entre risas: "Pero yo venía esquivándole, ¿viste? Antes del año pasado caí como un campeón. Venía rebién yo para el contexto".

La charla derivó entonces hacia un tema sensible: Tamara Pettinato, su hermana, y el vínculo que la ligó al expresidente Alberto Fernández. Jove le preguntó si a Tamara la "gastaron" internamente alguna vez. Homero, lejos de esquivar, respondió con franqueza: "Siempre. ¿Decime algo lindo? Siempre". Reveló que en la familia usan todos los memes que circulan por las redes. Incluso mencionó uno muy particular: "El de ella sentada que dice: sábado". Y contó que él mismo le pregunta a su hermana: "Che, ¿hacés algo hoy? Sábado".

Marcos Shaw, otro panelista, celebró esa actitud: "Igual está bueno que lo puedan llevar así, ¿o no?". Homero asintió y dio su visión: "Para mí es la mejor manera y la más sana. Y además siempre es ser consciente". Con esa frase, dejó en claro que el humor, en su familia, funciona como escudo y como herramienta para procesar la exposición mediática.