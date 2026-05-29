Charlotte Caniggia recibió un ultimátum de "Gran Hermano" por intento de complot: "Eso está prohibido..."

Charlotte Caniggia y Sebastián Cola quedaron en el ojo de la tormenta dentro de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) después de que la producción les diera una advertencia por violar una regla clave. La mediática, que entró hace apenas una semana, y ya hizo de las suyas con pedidos extravagantes, ahora se enfrenta a una fuerte sanción.

Ocurrió en el stream de la casa. Las cámaras captaron a Charlotte y Cola manteniendo una charla en inglés, algo que ya venían haciendo desde hacía varios días. Según se vio en distintas secuencias, los dos utilizaban ese idioma como un código privado para analizar el juego, hablar sobre otros participantes y hasta trazar movimientos tácticos sin que el resto entendiera una palabra. La estrategia funcionó durante un tiempo, hasta que la producción puso el foco en esa conducta irregular.

Cuando la escena volvió a repetirse, el anfitrión del programa intervino sin vueltas. Les advirtió de manera tajante: "Eso está prohibido". El mensaje fue claro y directo. Charlotte y Cola recibieron un llamado de atención formal, aunque por ahora la producción no aplicó ninguna sanción concreta. Pero los antecedentes no juegan a favor. En temporadas anteriores, este tipo de infracciones derivó en consecuencias disciplinarias más graves, algo que los fans del reality recuerdan bien.

Desde que ingresaron a la casa, Charlotte y Cola construyeron un vínculo muy fuerte. Eso generó todo tipo de comentarios entre sus compañeros y también en el público. Ahora, con esta advertencia de por medio, la dupla quedó bajo la lupa. La producción dejó en claro que no tolerará nuevas violaciones y que, si la situación se repite, tomarán medidas más drásticas.

Mientras tanto, afuera de la casa, Alex Caniggia salió a bancar a su hermana con todo. En una historia que compartió en redes sociales, el mediático se mostró exultante por la participación de Charlotte y disparó contra el resto de los jugadores. "La sis en la TV, ¿me entendés? ¡Volvió la sis!", arrancó. Y después soltó una definición que generó revuelo: los demás participantes son "barats mugrientos". También dijo que Charlotte se los tiene que "comer con papitas, uno por uno".

Alex anticipó que su hermana va a cambiar el juego y criticó el casting del programa: "El casting de ese programa lo hizo el demonio y el diablo que odia el programa directamente. Porque son todos cirujas, linyeras, un desastre". Según su mirada, Charlotte es la única que aporta "clase y nivel" a la casa. Ese respaldo público, lejos de bajar la presión, sumó más atención sobre el comportamiento de la joven Caniggia dentro del reality.

Dentro de la casa, Charlotte arrancó con todo. Apenas entró, sorprendió a todos los compañeros. Luana, por ejemplo, dijo "la amo fuerte" cuando la vio caminando por la pasarela. Pero también generó fricciones. En la gala del jueves quedó expuesta cierta tensión entre Andrea del Boca y Yipio, por un lado, y Charlotte, por el otro. La mediática se quejó de que la casa estaba sucia y se la pasó limpiando durante sus primeras horas encerradas. Ese gesto, que para algunos fue una muestra de orden, para otros resultó un mensaje implícito hacia sus compañeros.

La buena onda, en cambio, la encontró con Pincoya. Con la chilena tuvo mucha complicidad y gestos cómplices. Pincoya parece divertirse con su nueva compañera y hasta ahora no hubo roces entre ellas. Charlotte se ubicó rápido dentro de un sector nuevo de la casa que gira en torno a su figura. Pasó casi desapercibida en las votaciones, pero en el juego va a fondo cuando se lo propone.

Lo de Charlotte Caniggia con el inglés no es un simple capricho. Es una jugadora que conoce el formato y buscó una ventaja táctica usando un idioma que la mayoría de sus compañeros no domina. El problema es que "Gran Hermano" ya anticipó en el reglamento que esa conducta está prohibida. La advertencia oficial mete presión.

Si se repite, la sanción podría llegar. Queda claro que la producción no está dispuesta a permitir que dos participantes manejen un código secreto dentro de un juego donde todo debería ser público. Charlotte ahora tendrá que decidir si sigue con su plan o se pliega a las reglas. Y con Alex alentándola desde afuera con su estilo combativo, el escenario promete más polémica.