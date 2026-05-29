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FARÁNDULA

Gladys "La Bomba Tucumana" asegura que abandonará "Gran Hermano", pero sus compañeros no le creen: "Siempre dice lo mismo..."

La salida de la autora de "La pollera amarilla" del reality de Telefe sería inminente, aunque el resto de los jugadores lo ponen en duda. ¡Mirá el video!

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La salida de un nuevo participante sería inminente en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), incluso antes del nuevo ingreso con el "Golden Ticket". Gladys "La Bomba Tucumana" aseguró que se marchará del reality de Telefe, aunque sus compañeros parecen no creerle ni un poco.

La secuencia se produjo en una de las habitaciones, donde la autora de "La pollera amarilla" se encontraba guardando sus pertenencias, con el colchón levantado de su cama.  

"Chicos, ¿ustedes se van a encargar de hacerme las cosas? Fíjense cuando yo me tenga que ir que no quede nada mío", solicitó Gladys a Matías Hanssen y Tati Luna, quienes quedaron desconcertados con el pedido. "Falta todavía. No te toca ahora", afirmaron los nuevos jugadores de "Gran Hermano"

Gladys "La Bomba Tucumana" abandonaría "Gran Hermano Generación Dorada".
Gladys "La Bomba Tucumana" abandonaría "Gran Hermano Generación Dorada".

En ese entonces, Gladys "La Bomba Tucumana" dejó en claro que abandonaría "Gran Hermano" en las próximas horas. "Yo me voy a ir, ya le dije (al "Big"), pero no digan nada", señaló la cantante de cumbia tropical.

Mientras tanto en la cocina y el comedor, los participantes se mostraron indignados y algo cansados con la actitud. "Si te querés ir, lo decís y chau. Siempre dice que se quiere ir. A Sol (Abraham) la echaron", se quejó Manuel Ibero. "¿Hace cuanto viene amenazando con qué se va?", se sumó Tamara Paganini al descargo contra la artista.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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