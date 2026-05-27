Gladys "La Bomba Tucumana", quiere abandonar "Gran Hermano" : "Me acusaron de ladrona..."

La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" vive horas de máxima tensión. En el día que intimaron a Brian Sarmiento por la deuda alimentaria con sus hijas, y cuando preocupa la salud de Nenu, Gladys "La Bomba Tucumana" protagoniza una crisis emocional que la llevó a confesarle a un compañero, Emanuel Di Gioia, sus ganas de abandonar el reality, luego de haber sido acusada de ladrona.

La cocina de Gran Hermano fue testigo de un momento íntimo y desgarrador. Gladys, con la voz baja y los ojos vidriosos, le pidió a Emanuel Di Gioia que guardara el secreto. "Estoy muy sensible, amigo. Le dije a Gran Hermano que me quiero ir. Pero te lo digo a vos, no le digas a nadie de estos que están acá", rogó la cantante tucumana.

El detonante de esta crisis fue un fuerte episodio con Cinzia Francischiello. En medio de una discusión, la acusaron de ladrona. También le endosaron insultos de grueso calibre: le dijeron "gorda" y "put...". Gladys, que vive de su música y construyó una carrera de décadas, sintió el golpe bajo. "A mí me entristece. Yo tengo una vida, vivo de ir a cantar. Que me acusen de ladrona, que dije que era una gorda, una puta... no es cierto. A mí me re duele", se sinceró.

La Bomba no aguantó más la presión. Entró al confesionario y manifestó su incomodidad. Afuera, en el Debate, los panelistas tomaron el tema con pinzas. Sol Pérez fue la primera en dar su lectura: "Me parece que ella quiere que la traten como una estrella dentro de esa casa y ahí son todos iguales. Esto le está molestando mucho a la Bomba". Y aportó un ejemplo: "Está con mala cara en las actividades. El otro día no quería participar".

El conductor, Santiago del Moro, salió al cruce de la información que circulaba como humo. "Quiero que sepan algo: vieron que todo el tiempo se dice que La Bomba se quiere ir, nunca en el confesionario dijo eso", remarcó. Esa aclaración abrió una nueva grieta. ¿Gladys realmente quiere dejar la casa o solo busca llamar la atención?

Eliana Guercio apostó por una interpretación estratégica. "Se los dice a los chicos para que no estén tan preocupados con semejante personajazo", lanzó, sugiriendo que la cantante maneja sus fichas. Laura Ufbal fue más filosa: "Yo creo que La Bomba se victimiza. Busca un rol de que se aísla, de que es la única que nadie le da bolilla. Me parece que va por mal camino".

Mientras tanto, dentro de la casa, Emanuel intentó contener a Gladys. Le pidió que no tomara decisiones apresuradas. Pero la cantante mostró un dolor genuino. No actuaba. Lo que se vio fue a una figura pública, acostumbrada a los aplausos, enfrentada a una convivencia brutal donde nadie la trata como una estrella.