Intimaron a Kuarzo por la deuda alimentaria de Brian Sarmiento con una de sus hijas

Brian Sarmiento está otra vez en apuros con la Justicia por la deuda alimentaria con sus hijas. A poco de su regreso a "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) con el "Golden Ticket", el exfutbolista sumó un nuevo capítulo en su situación judicial. Una intimación formal llegó contra Kuarzo Entertainmet Argentina S. A. por el saldo adeudado en alimentos de Frida, la hija que tiene en común el participante con Tessie Poza.

El documento judicial fue difundido por el comunicador Matías González en la red social de X (antes Twitter) y apunta directamente al cumplimiento del embargo ordenado por la Justicia sobre los ingresos del jugador de "GH".

Intimación judicial contra Kuarzo por la deuda alimentaria de Brian Sarmiento con sus hijas.

En la resolución, el Juzgado Civil N°56 le solicita a la productora que avance con la medida ya dispuesta o que explique los motivos sobre por qué no pudo hacerlo:"Hágase saber a la empresa KUARZO ARGENTINA S.A. que debe dar cumplimiento con la medida de embargo allí dispuesta, de forma íntegra; o explicar -en igual plazo- las razones que le impiden hacerlo".

Además, en otro de los documentos compartidos por González aparece una liquidación por deuda alimentaria correspondiente a marzo, abril y mayo de 2026. Allí se detallan cuotas de 300 dólares por cada mes, más intereses y penalidades, alcanzando un subtotal de 1.100,38 dólares.



Intimación judicial contra Kuarzo por la deuda alimentaria de Brian Sarmiento con sus hijas.

Semanas atrás, el abogado de Tessie Poza, Horacio Solari, había explicado que la deuda superaba los 12 millones de pesos y que parte del embargo ya había quedado firme. Además, dejó en claro que la Justicia había notificado tanto a Telefe como a Kuarzo para retener dinero correspondiente a los pagos del reality.

A este complejo contexto para Brian Sarmiento, se le suma el pedido de cambio de apellido impulsado por las hijas que tiene el exfutbolista con Diana Ruiz, quienes buscan llevar el apellido de Alan, la pareja actual de su madre.