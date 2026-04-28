Brian Sarmiento habló sobre el conflicto con las mamás de sus hijas por la cuota alimentaria: "Tuve un bajón económico muy importante..."

Brian Sarmiento se convirtió este lunes 27 de abril en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). El participante perdió el versus con Yisela "Yipio" Pintos con el 54,2 por ciento de los votos negativos. En un mano a mano con Santiago del Moro, el exfutbolista habló sobre el conflicto que mantiene con Tessie Poza y Diana, las madres de sus hijas, por la cuota alimentaria.

En el stream "La cumbre" (Telefe), Del Moro le preguntó por su situación con sus hijas. A lo que Brian respondió: "Lo de mis nenas es un tema de que no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender; me era imposible pagar una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol".

"De todos los años que había jugado al fútbol, no me había quedado nada", aclaró Brian Sarmiento. "Todo lo que hice desde que empecé a jugar al fútbol y tuve a mis hijas fue todo para ellas y que tuvieran una buena vida; cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y el alejamiento con las nenas", explicó el exjugador de clubes como Newell's y Banfield.

Cabe recordar que mientras Diana buscaba que el exdeportista renunciara a su paternidad, Tessie Poza reclamaba el embargo del sueldo percibido por su estadía en "Gran Hermano".

Brian Sarmiento habló del conflicto por la cuota alimentaria de sus hijas.

En otro tramo de la entrevista, Brian afirmó que las mamás de sus hijas "exponen" a las menores. Consultado por Eugenia Ruiz si él estaba viendo a sus hijas, el exparticipante señaló: "No las estoy viendo hace un montón y es lo que más me duele. No me dejan verla y no puedo verlas".

"Tuve un bajón económico muy importante; no puedo andar pagando cuatro pasajes de primera clase. Yo les decía: "'Mientras mejor me vaya, mejor les va a ir a ustedes porque voy a poder cumplir'", cerró Brian Sarmiento, luego de afirmar que su participación en el reality era por ese motivo.