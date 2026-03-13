Embargaron a Brian de "Gran Hermano" por una deuda millonaria de cuota alimentaria: "Casi todo el sueldo..."

Un nuevo escándalo sacude a "Gran Hermano Generación Dorada". En las últimas horas, se supo que la Justicia le embargará a Brian Sarmiento el sueldo percibido en el reality de Telefe para saldar la deuda millonaria de cuota alimentaria.

Al aire de "El Diario de Mariana" dieron la primicia: "Una citación es la confirmación del embargo que llegó tanto a Telefe como a Kuarzo, donde le van a embargar un millón y medio de pesos al sueldo de Brian. Es casi todo el sueldo. Llegó el oficio al canal y a la productora", informó Martín Candalaft.

Fuerte revés judicial contra Brian Sarmiento, participante de "Gran Hermano".

Se trata de una medida judicial a raíz de la denuncia de Tessie Jazmín Poza, expareja de Brian Sarmiento, quien expuso ante los medios la deuda alimentaria y el "abandono" del exfutbolista hacia su hija de 10 años. Fue su abogado Horacio Solari, abogado de la joven, quien logró el embargo.

Mariana Fabbiani le cedió la posta a Santiago Riva Roy, quien complementó la información: "Fue aceptado y firmado por la Justicia. Está notificado Paramount, Telefe y Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria".

La cifra adeudada asciende a 18 millones de pesos, correspondiente a 22 meses impagos. "Pronto va a salir la liquidación del resto de dinero", agregó el panelista.

Por último, en el ciclo de América revelaron que "Gran Hermano Generación Dorada" dejó en manos de la familia de Brian Sarmiento la decisión de notificar o no el embargo de su sueldo. Con este poder de mando, el entorno del exfutbolista deberá definir "si le sirve para el juego o lo desestabiliza".