"Gran Hermano", dio un ultimatum a los participantes por el complot en las duchas: "Dejarán de tener momentos privados..."

La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" quedó envuelta en una nueva polémica. En la noche en que se conocieron los salvados de la próxima eliminación, el dueño del juego lanzó una advertencia inesperada y contundente sobre la intimidad para complotar. El comunicado, leído en el living frente a todos, generó incomodidad, miedo y especulaciones inmediatas.

Todo comenzó cuando Nazareno Pompei, recientemente eliminado, reveló fuera de la casa, en una entrevista en Streams Telefe, que junto a Manuel Ibero solían usar la ducha como espacio para hablar de estrategia y pensar a quién votar. Aunque Nazareno aclaró en el vivo que "nunca votaron a Yipio", el simple hecho de admitir que debatían votos en un lugar libre de micrófonos fue suficiente para que la producción tomara cartas en el asunto. La confesión cayó como una bomba.

"Si bien cada uno de ustedes aceptó ingresar a una casa en donde hay cámaras y micrófonos durante las 24 horas, hay momentos que pertenecen a su intimidad y que no expongo porque es de índole privada. Por ejemplo, cuando se están duchando y no pueden usar micrófonos", comenzó el mensaje de "Gran Hermano". La aclaración fue acompañada de una advertencia directa: "Quiero referirme a lo que un exparticipante reveló fuera de la casa. Esta persona expuso que la ducha, en determinadas ocasiones, funciona como un espacio propicio para complotar o acordar votos".

El comunicado subió de tono y no dejó lugar a dudas. "Esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego. Estaré prestando atención. Que les quede absolutamente claro: no permitiré conductas tramposas. Están advertidos". El mensaje fue leído en el living. El silencio reinó. Los participantes bajaron la mirada. Algunos, como Yanina Zilli, reaccionaron con ironía: "A partir de ahora me ducharé en malla", disparó, entre risas nerviosas.

La tensión escaló aún más cuando Emanuel Di Gioia pidió la expulsión de Manuel Ibero por haber "jugado sucio" y complotado en la ducha. Manuel optó por el silencio y no respondió a las acusaciones. Cinzia Francischiello se sintió aludida y acusó a Emanuel de estar "diciéndolo por ella". Los roces internos se multiplicaron. La casa, dividida. Fuera del reality, Nazareno intentó bajar el tono de sus declaraciones: "Con Manu en la ducha hablábamos mucho de juego y, alguna que otra vez, dijimos que podíamos votar a Yipio porque creíamos que era fuerte, pero nunca lo hicimos".

El clima adentro es de máxima tensión, especialmente tras la salida de Yipio por motivos familiares y la inminente llegada del repechaje, que promete reconfigurar todas las estrategias. La situación plantea un dilema inédito en la historia del reality: la privacidad de los concursantes podría terminarse si no respetan las reglas.

"Gran Hermano" siempre mantuvo un delicado equilibrio entre la exposición constante y el respeto por ciertos momentos privados, como la ducha. Ahora, esa frontera está en peligro. Si los participantes siguen tramando en los rincones sin micrófonos, el "Big" no dudará en mostrar todo. La advertencia fue clara. Los jugadores, advertidos. El público, expectante. Y la intimidad, en la cuerda floja.