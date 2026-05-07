Mirtha Legrand vuelve a su programa bajo cuidados especiales: las precauciones que tomarán con la conductora tras su problema de salud

Para alegría de todos, Mirtha Legrand vuelve este sábado 9 de mayo a conducir su ciclo "La noche de Mirtha" en la pantalla de El Trece. La conductora retomará sus "mesazas" luego de ausentarse a tres programas consecutivos debido a una fuerte bronquitis, siendo reemplazada por su nieta, Juana Viale. En ese marco, se supo que "La Chiqui" regresa bajo cuidados especiales tras su problema de salud.

Según La Pavada de Diario Crónica, van a cuidar al máximo a Mirtha esta tarde en las grabaciones, sin aire acondicionado y vestida divina de Cossano, pero abrigada. Saldrá de la cochera de su edificio de Libertador y entrará al estudio.

La mesaza vuelve a emitirse a partir de las 21.30 con Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernando Metilli. Compite como cada sábado con "La noche de los ex" (Gran Hermano Generación Dorada).

Los invitados para el regreso de Mirtha Legrand a la televisión. (Instagram/@lamesazarg).

Cabe recordar que Mirtha Legrand se enfermó durante la función de "Rocky", la obra teatral protagonizada por Nico Vázquez, donde el aire acondicionado y el cambio de estación hicieron estragos en la salud de la presentadora de 99 años. Después de ingerir antibióticos y hacer reposo hasta recuperarse por completo, la diva recibió el alta médica que le permite retomar las grabaciones de su programa.