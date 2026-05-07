Jimena Barón deja "Es mi sueño" y ya tiene reemplazo: qué reconocida figura ocupará su lugar

Frente a una nueva etapa, "Es mi sueño" atraviesa semanas de muchos cambios por los compromisos laborales de sus jurados. Así como trascendió que Abel Pintos deberá ausentarse del reality de canto por la gira por España que tenía pautada, ahora también se supo que Jimena Barón dejará temporalmente el programa. En medio de este movimiento dentro del ciclo de El Trece, se definió qué reconocida figura ocupará su lugar.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Guido Kaczka se muestra muy conforme con el equipo de jurados y mantiene una gran relación con todos los integrantes de "Es mi sueño". Como productor y conductor, además, busca darles libertad para coordinar sus agendas personales y profesionales con las grabaciones del programa, una dinámica que le permite sostener el funcionamiento del ciclo sin generar conflictos internos.

De esta manera, ya había resuelto la situación de Abel Pintos, que deberá ausentarse por su gira internacional, y ahora avanzó con la salida momentánea de Jimena Barón. Según trascendió, la cantante dejará el reality por dos semanas y la producción rápidamente cerró a Natalie Pérez como reemplazo para ocupar su silla durante ese período.

La incorporación de Natalie genera expectativa dentro del programa, ya que se trata de una artista con experiencia tanto en la música como en la televisión. Mientras el reality se prepara para una nueva etapa con los mejores participantes en competencia, el jurado también suma movimientos que prometen renovar la dinámica del ciclo.

Natalie Pérez reemplazará a Jimena Barón en "Es mi sueño". (Foto: Instagram/ @natalieperez).

Asimismo, Guido confirmó que asistirá a la próxima gala de los premios Martín Fierro, donde competirá en la categoría "Labor en Conducción Masculina" por su trabajo en "Buenas Noches Familia" (El Trece). Además, el programa también quedó nominado en la terna de "Entretenimientos".