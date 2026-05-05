Abel Pintos deja "Es mi sueño" por una gira por España: qué pasará con su participación en el programa

Abel Pintos sorprendió cuando se confirmó su participación como jefe de jurados en "Es mi sueño", el reality musical que conduce Guido Kaczka en El Trece con mucho éxito. El cantante, que protagonizó emotivos momentos durante la grabación, ahora debe viajar para continuar con su gira por España. Y quedan dudas sobre qué pasará con su presencia, tan importante, en el programa. El público se preguntaba si habrá reemplazo.

Según La Pavada de Diario Crónica, confirmada la gira de Abel Pintos por España (Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid), no tendrá reemplazo en "Es mi sueño". El cantante arregló con Guido Kaczka, conductor y productor del reality que es el más visto en El Trece, dejar grabados los episodios antes de viajar. De esta manera, el programa no pierde su figura central. La audiencia seguirá viendo a Abel, aunque las devoluciones ya estén registradas.

Abel Pintos es actualmente una de las figuras centrales de "Es mi sueño", el nuevo programa de talentos que debutó en marzo de 2026 por la pantalla de El Trece. Como jurado principal, forma parte del panel junto a La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. Su mirada técnica y emocional es muy valorada por los participantes. Durante la temporada, Abel protagonizó situaciones virales, como su sorpresa al conocer a un participante que era su "doble" físico, y anécdotas de cuando trabajó como carnicero.

Más allá de evaluar, Abel suele subir al escenario para cantar junto a los concursantes. Recientemente, emocionó al público al cantar con una joven participante mientras su padre la observaba. La semana próxima arranca la segunda etapa del programa con los participantes. La idea del equipo es realizar una gran final después del Mundial, tal vez en un teatro de la avenida Corrientes. Abel estará presente, aunque sea en diferido. La gira no lo aleja del todo. Y el sueño, por ahora, sigue intacto.