Santiago del Moro entrará a la casa de "Gran Hermano" con una misión especial: los detalles

Santiago del Moro entrará el domingo 10 de mayo a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" para una misión especial. Así lo anunció el propio conductor en "La cumbre" (Streams Telefe), donde habló en exclusiva con el nuevo eliminado del reality show, Nazareno Pompei.

Allí el presentador anticipó las novedades para esta nueva semana de "GH". Desde el nuevo "DAR", pasando por los beneficios del líder de la semana hasta llegar a la placa de nominados.

Del Moro contó que este miércoles los participantes nominarán en el confesionario con normalidad y, que si bien la placa será negativa, también será "oculta". Es decir, los jugadores no sabrán quién está nominado/a.

Santiago del Moro entrará a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada".

Recién se enterarán de quién está en placa o no el domingo durante la cena de nominados. Será en ese momento que el presentador de "Gran Hermano" ingresará a la casa más famosa del país por primera vez en lo que va de esta edición "Generación Dorada".

Además, se espera que Santiago del Moro les haga llegar a los participantes un breve mensaje de sus seres queridos, como algunas palabras, tal como lo hizo en otra edición del reality y anticipó que haría en esta oportunidad.