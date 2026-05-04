Pity Álvarez irá a juicio por el homicidio de Cristian Díaz: cuándo comienza el proceso

En los últimos días, la presentación de "Lejos de ser", la nueva canción de Pity Álvarez, generó un fuerte impacto entre los fanáticos de la música nacional. Sin embargo, en las últimas horas una noticia sacudió de lleno al mundo del espectáculo y al entorno del cantante: la Justicia confirmó que está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio y fijó la fecha de inicio del proceso.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, que resolvió reactivar la causa tras años de suspensión. El expediente investiga el hecho ocurrido en Villa Lugano en 2018, donde Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiu, nombre real del artista, está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz.

El avance se dio luego de nuevos peritajes médicos y psiquiátricos que evaluaron su estado. De acuerdo a lo informado por Infobae, los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaron que, a pesar de presentar un "trastorno cognitivo leve", el ex líder de Viejas Locas conserva la capacidad necesaria para comprender el proceso y ejercer su defensa.

En ese sentido, los informes señalaron que el acusado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal". Aunque advirtieron que podrían registrarse variaciones en su cuadro, concluyeron que eso no impide el desarrollo del juicio.

Por su parte, la defensa cuestionó estas conclusiones y pidió nuevas evaluaciones, al considerar que el diagnóstico podría ser más complejo. Sin embargo, el tribunal desestimó ese planteo al entender que ya existen elementos suficientes para avanzar.

Además, el tribunal avanzó con el cronograma del debate oral, que incluirá 11 audiencias entre agosto y septiembre de 2026. El juicio se realizará los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y continuará el 2, 7, 9 y 14 de septiembre, en lo que será el tramo decisivo de una causa que llevaba años sin movimiento. Como parte de las medidas dispuestas, también se le prohibió al músico salir del país.