Piden reanudar el juicio contra "Pity" Álvarez tras su reciente regreso a los escenarios

El fiscal federal interino Sandro Abraldes solicitó ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27 la reanudación inmediata de la investigación contra Cristián "Pity" Álvarez.

El pedido surge tras el recital brindado por el ex líder de Viejas Locas en la provincia de Córdoba, evento que, según la fiscalía, demostró que el imputado posee las condiciones necesarias para afrontar el debate por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano en 2018.

Los argumentos basados en la actividad reciente

El Ministerio Público propuso audiencias de corta duración, comparándolas con la exigencia de su último show en el estadio Mario Kempes.

En el documento, Abraldes sostuvo que "el show de 3 horas ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida" y que existe una "disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente".

Para la fiscalía, el desempeño escénico del músico refleja una memoria operativa y organización conductual compleja que lo habilitarían para el proceso.

"El imputado demostró ser capaz de manejar, con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración", indicó el fiscal basándose en informes técnicos.

El estado de la causa y nuevas fechas

Aunque el proceso quedó frenado anteriormente por informes del Cuerpo Médico Forense que indicaban incapacidad mental, nuevos peritajes de marzo concluyeron que el artista "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que componen el proceso penal".

Bajo esta premisa, se solicitó desestimar los recursos de la defensa que buscan evaluaciones adicionales para postergar el juicio.

Cristián "Pity" Álvarez, quien tiene prevista una próxima presentación en Rosario, no solo enfrenta la acusación por el homicidio de 2018. También se le imputan cargos por amenazas, agresiones y privación ilegítima de la libertad contra su manager y una amiga en un episodio registrado en noviembre de 2016.