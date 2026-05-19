Ex de Cristian Díaz, la víctima de Pity Álvarez, sobre el músico: "Para mí no está tan loco"

Verónica, expareja de Cristian Díaz y madre de una de sus hijas, habló por primera vez para repudiar el regreso a la música de Pity Álvarez, imputado por el asesinato cometido en 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, mientras el juicio sigue sin resolverse.

"A mí me llamaron para contarme lo que había pasado y cuando me enteré de que el asesino era Pity no lo podía creer", recordó la mujer.

El proceso judicial demorado la indigna. "Es mucha bronca porque es una persona que mató y que debería estar preso", aseguró con firmeza a la prensa. Y apuntó a la desigualdad ante la ley: "Si Cristian hubiese matado al Pity ya estaría preso".

Sobre su vínculo con el músico, aclaró que solo lo vio una o dos veces cuando visitaba la casa de Díaz.

Cristian Pity Álvarez juntoa la víctima, Cristian Maximiliano Díaz.

"Para mí no estaba tan enfermo"

Verónica cuestionó las pericias psiquiátricas del músico en el marco de la investigación por el homicidio:"Para mí no está tan loco como dicen que está y que vuelva a cantar me parece una falta de respeto para todos".

Además, relató que estuvo cara a cara con el imputado en una audiencia: "Te puedo asegurar que para mí no estaba tan enfermo como decían".

El crimen dejó una marca profunda en su hija de 16 años. "En su momento no le conté nada, le dije que tuvo un accidente. Estuvo con psicólogos porque no trata el tema", reveló.

Su pedido fue contundente: "Quiero que cumpla con la ley, que vaya preso porque mató. Nadie tiene el derecho de sacarle la vida a nadie".

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