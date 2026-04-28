Pity Álvarez y Pablo Lescano se suman a los ensayos de Virus y anticipan un cruce inesperado

La gran noticia en la previa del regreso de Virus al escenario es el explosivo cruce que se dio en sus ensayos: Pity Álvarez y Pablo Lescano se sumaron a la banda para preparar lo que promete ser uno de los shows más comentados del año.

En las últimas jornadas de ensayo, ambos artistas fueron parte activa del repertorio, interpretando clásicos como "Pronta Entrega" e "Imágenes Paganas", generando una fusión tan inesperada como atractiva entre el rock, el pop y la cumbia.

Este encuentro se da en el marco del concierto con el que Virus celebrará los 40 años de "Locura", disco clave en la historia del pop rock en español, que tendrá su gran noche el próximo 2 de mayo en el Teatro Gran Rex.

Virus celebra los 40 años de "Locura" con un show especial en el Gran Rex

Con este junte inesperado sobre el escenario, Virus no solo celebra su historia, sino que también demuestra su capacidad de reinventarse y sorprender, incluso después de cuatro décadas.