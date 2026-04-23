Pity Álvarez estrena "Lejos de ser" junto a Rodrigo de la Serna

El músico Pity Álvarez lanzó este jueves su nueva canción titulada "Lejos de ser", una producción que marca su retorno artístico en medio de su compleja situación judicial.

El estreno incluye un videoclip de estética cinematográfica donde el cantante comparte protagonismo con el actor Rodrigo de la Serna, bajo la dirección del cineasta Luis Ortega.

Referencias históricas y propuesta visual

La obra comienza con un guiño directo a la carrera del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. La frase "Señora, ¿tiene cambio de 20.000?" recordando al clásico "Señor Kioskero".

El video, que demandó diez meses de trabajo, muestra a Rodrigo de la Serna caracterizado como un obispo, mientras que Pity Álvarez aparece en una ambientación que simula la celda de una prisión.

Sobre el proceso creativo y el vínculo entre los artistas, Luis Ortega definió: "El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego. Algunos tenemos la suerte y la obligación de compartirla". La narrativa visual transita desde la imaginería religiosa hasta el relato de un intento de magnicidio, acompañado por un estribillo que sentencia: "Quieren matar al presidente".

Producción técnica y agenda en vivo

En el plano estrictamente musical, el tema se apoya en un rocanrol de guitarras crudas y fue producido íntegramente por el propio Pity Álvarez. La grabación se realizó en La Base Estudio por Esteban Kahayan y contó con la masterización del reconocido ingeniero Eduardo Bergallo.

Este lanzamiento funciona como antesala del próximo compromiso del artista frente a su público. El 9 de mayo, el cantante tiene previsto presentarse en el Autódromo municipal de Rosario, en lo que representa uno de los eventos más esperados de la agenda de rock nacional para este semestre del año.