Enzo Fernández sorprendió a Valentina Cervantes con un gesto romántico que revolucionó las redes: "Algo sabés de..."

A menos de 40 días del inicio del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina combinan la preparación deportiva con disfrutar momentos en familia. En ese contexto, Enzo Fernández tuvo un gesto romántico con Valentina Cervantes en redes sociales que no pasó desapercibido y sorprendió a los usuarios.

La influencer compartió un resumen de sus últimas semanas con su pareja y sus hijos. "Nuestro abril", escribió, junto a un carrete de imágenes que revelan parte de su intimidad. La foto principal del posteo muestra a la ex "MasterChef Celebrity" y al futbolista dentro de un avión privado, sonrientes y relajados.

En las postales también se vio parte de la rutina familiar: viajes, juegos con los chicos y momentos de descanso marcaron el tono de la publicación. Otra de las escenas mostró a Valentina y Enzo abrazados en el jardín, mientras en otra se puede ver a la joven en un estadio, acompañando al deportista desde la tribuna.

El posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios de distintas figuras. Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el del propio Fernández. "Algo sabés de esto", escribió, junto a un emoji sugerente que generó repercusión inmediata.

El gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes en redes. (Foto:Instagram).

La interacción entre la pareja generó todo tipo de interpretaciones entre los seguidores. Para muchos, se trató de un guiño cómplice con tono seductor, en línea con la relación que ambos muestran en redes. Otros lo leyeron como un halago hacia el estilo de vida que comparten y la crianza de los niños.

La publicación se volvió viral en pocas horas y volvió a poner a Enzo y a Valentina en el centro de la escena. Mientras tanto, ambos disfrutan del tiempo juntos en la previa de una nueva cita mundialista.