Enzo Fernández compartió una tierna escena de Benjamín con Valentina Cervantes y derritió las redes: la foto

A pesar de que era una de las favoritas de "MasterChef Celebrity" y se perfilaba como posible ganadora del reality de Telefe, Valentina Cervantes decidió priorizar el tiempo con su familia y regresó a Inglaterra junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, para reencontrarse con Enzo Fernández. Desde entonces, la pareja suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, desde escapadas románticas hasta escenas de la intimidad de su hogar con los niños.

En las últimas horas, el integrante de la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores al publicar una tierna postal de la influencer de 26 años con el pequeño de dos años, una imagen que rápidamente se volvió viral y derritió corazones. La foto fue subida a sus historias de Instagram y luego replicada por Valu, dejando en claro que disfruta compartir esos instantes simples en sus redes.

En la escena se la ve recostada sobre un amplio sillón del living, con el celular en la mano, en un momento relajado dentro de la casa. Encima suyo descansa Benjamín, abrazado a su mamá con total naturalidad. El pequeño, vestido con un pijama estampado, aparece completamente cómodo en ese gesto de cariño que refleja la fuerte conexión entre ambos.

Como suele ocurrir cada vez que el niño aparece en las publicaciones de la pareja, la escena despertó múltiples reacciones entre los usuarios, que suelen expresar el especial cariño que les genera el menor de la familia Fernández.