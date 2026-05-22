Carmiña Masi mostró chats con "Gran Hermano" y exigió que le paguen: la explicación de Santiago del Moro

Carmiña Masi sigue furiosa con "Gran Hermano Generación Dorada" por lo ocurrido con Jenny Mavinga y el "Golden Ticket" en el repechaje. Luego de despotricar contra el reality show y pedir abogado, la exparticipante mostró chats con la producción y exigió que le paguen el caché que le deben.

"Necesito un abogado. Si alguien me puede ayudar con eso para cobrar lo de Telefe/GH, que desde febrero nunca me pudieron pagar y no sé por qué", había escrito Carmiña tras hacer un descargo en el que admitió sentirse "humillada" y "expuesta" por "GH".

Aludido por el tema, Santiago del Moro aclaró en" El Club del Moro" (FM 99.9) que la "hermanita" debería haberse abierto una cuenta bancaria en Argentina para que le depositen su salario. Esta aclaración fue retomada por Marina Calabró en "Lape Club Social" (América TV).

Al mismo tiempo, Carmiña Masi mostró a través de una captura de pantalla cómo un integrante de la producción de "Gran Hermano" la alentaba vía WhatsApp para que sostenga su candidatura al repechaje: "Seguí haciendo campaña".

El chat de Carmiña Masi con la producción de "Gran Hermano".

En respuesta a ese mensaje, la periodista paraguaya lamentó que la "humillaron demasiado" y que sentía "vergüenza". A lo que le contestaron: "No sientas vergüenza, vos no hiciste nada malo. Esta tortilla se le va a venir en contra a Mavinga".

La rubia fue más allá al explicar qué es lo que busca con esa filtración de una conversación privada: "Nadie se comunicó conmigo para al menos ver la forma de pagarme. ¿En serio vamos a ir por las malas? Me extraña que se comporten así. Callada no me voy a quedar. ¡Quiero cobrar y punto!".

Cabe mencionar que, en este contexto de polémica, un grupo de fanáticos autodenominados "La Carmineta" anunció que hará una denuncia civil y penal contra el reality de Telefe "por la manipulación, el engaño y la presunta estafa vinculada al sistema de votación y al falso ingreso".











