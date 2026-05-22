Luciano Pereyra tomó una fuerte decisión internacional para su nuevo proyecto: los detalles

Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos del país, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El artista, que celebró su primer aniversario de casados con Julia Rezzuto, y que en el último año tuvo un inesperado éxito gracias a las versiones cumbieras de sus éxitos en colaboración con "Un poco de ruido", ahora se prepara para sacar nueva música y tomó una decisión importante sobre quiénes lo acompañarán. La movida incluye un salto internacional clave.

Información de La Pavada de Diario Crónica: Luciano Pereyra anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, "Te sigo amando", y su productora comienza a promocionar la venta de entradas para el octavo Movistar Arena del 24 de octubre. Estará acompañado por David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y en el track list suma una versión en cuarteto con Q'Lokura. El cantante argentino se encuentra en un gran momento profesional y personal, marcado por este nuevo trabajo de estudio, su actual gira internacional y las novedades sobre su vida íntima.

El músico anunció oficialmente "Te sigo amando", un material que combina composiciones nuevas junto a colaboraciones de primer nivel. Sigue la línea de sus últimos estrenos como "Se te olvida" (junto al colombiano Silvestre Dangond) y las versiones en formato cumbia de su ciclo "Ahora las bailamos". Luciano recorre diferentes escenarios con su gira internacional. Las últimas novedades incluyen un show multitudinario en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, con puesta renovada, y una fecha en Córdoba donde el artista se conmovió hasta las lágrimas tras un emotivo momento con el público.

Los tickets para las próximas fechas se consiguen en su sitio web oficial. En lo personal, Pereyra convive con un perfil muy bajo junto a Julia Rezzuto, su esposa desde hace un año. La pareja vive en una imponente casa de estilo colonial en la provincia de Buenos Aires, alejados del ruido mediático y acompañados por sus mascotas. Tras seis años de noviazgo, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima y campestre en Luján. Ahora, con "Te sigo amando", el lujanense apuesta por un show de alto vuelo internacional sin perder sus raíces folclóricas y populares.