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Luciano Pereyra vuelve con "Te Sigo Amando", un disco que mezcla nuevas canciones y feats de lujo

El cantante lanzará su nuevo álbum el próximo 27 de mayo y, en paralelo, confirmó una última función en el Movistar Arena tras agotar siete shows de su gira "Tour Te Sigo Amando".

Cecilia Andrea Bello

Luciano Pereyra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo celebró con grandes anuncios. A través de sus redes sociales, el artista confirmó el lanzamiento de "Te Sigo Amando", su nuevo álbum de estudio que estará disponible el miércoles 27 de mayo a las 21 horas en todas las plataformas digitales.

El anuncio llegó acompañado de un video especial donde Luciano compartió además la portada oficial del disco y el tracklist completo de las 12 canciones que formarán parte del proyecto. El álbum ya puede preguardarse en Spotify.

Luciano Pereyra vuelve con "Te Sigo Amando", un disco que mezcla nuevas canciones y feats de lujo

"Te Sigo Amando" incluirá importantes colaboraciones junto a artistas de distintos géneros y generaciones. Entre ellas aparecen Emanero en "Ahora Resulta", Soledad Pastorutti en "Voy a Brindar", David Bisbal en la canción que da nombre al disco, Silvestre Dangond en "Se Te Olvida" y un tema en vivo junto a Q'Lokura con "Yo No Quiero Olvidarte", una apuesta al cuarteto que promete convertirse en uno de los momentos destacados del álbum.

Luciano Pereyra vuelve con "Te Sigo Amando", un disco que mezcla nuevas canciones y feats de lujo

El disco llega luego de tres años del exitoso "Hasta el Alma", lanzado en 2023, y marca una nueva etapa artística para Luciano Pereyra, quien continúa expandiendo su sonido y explorando nuevas fusiones musicales.

En paralelo a este lanzamiento, el cantante también atraviesa un gran presente arriba de los escenarios. Tras agotar siete funciones en el Movistar Arena entre octubre, noviembre y marzo, Luciano anunció una octava y última fecha para el próximo 24 de octubre en el mismo recinto, en el marco de su exitoso "Tour Te Sigo Amando".

Luciano Pereyra vuelve con "Te Sigo Amando", un disco que mezcla nuevas canciones y feats de lujo

La gira ya recorrió gran parte de Argentina con shows en Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín. Además, el tour continuará durante octubre y noviembre por España, Paraguay y Chile.

Por otra parte, Luciano también trabaja en un nuevo proyecto donde reversionará sus grandes éxitos en formato cumbia. En ese material ya participan artistas como Uriel Lozano, Sebastián Mendoza, Ángela Leiva y Antonio Ríos, entre otros, reafirmando su intención de acercarse a nuevos sonidos y generaciones.

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