YSY A y Nil Ojeda recorren Latinoamérica con "LATAM TOUR 2026" en busca del mejor país de la región

YSY A y Nil Ojeda unieron fuerzas para presentar "LATAM TOUR 2026", una ambiciosa serie de contenido que los llevará a recorrer distintos países de Latinoamérica durante 30 días con un objetivo claro: encontrar "El Mejor País de LATAM".

La propuesta combina viaje, música, cultura digital y experiencias urbanas en tiempo real, construyendo un formato interactivo donde la comunidad tiene un rol fundamental. A través de redes sociales y plataformas digitales, los seguidores pueden influir en el recorrido y participar activamente en las decisiones del viaje.

El tour comenzó en Argentina, continuó por Chile y Perú, y ya tuvo su paso por Brasil, consolidando una ruta que conecta diferentes ciudades, escenas culturales y comunidades de toda la región.

Durante su estadía en Argentina, YSY A actuó como anfitrión local y llevó la experiencia más allá del turismo tradicional. Entre los momentos destacados del contenido aparecen el acceso exclusivo a la cima del Obelisco, el ingreso a pie de campo en La Bombonera, un clásico asado argentino y la intimidad de "Sponsor Dios", el estudio de grabación de su sello independiente.

La serie también apuesta por mostrar contrastes sociales y culturales en cada destino. Uno de los episodios más comentados fue "24 Horas Con Millonarios" en Chile, una experiencia que reflejó otra cara del recorrido y reforzó la dinámica impredecible del proyecto.

Para YSY A, este formato representa una nueva etapa dentro de su universo artístico. Luego de consolidarse como una de las figuras más importantes de la música urbana argentina y latinoamericana, el artista amplía ahora su conexión con el público a través del entretenimiento digital y los viajes.

Por su parte, Nil Ojeda -uno de los creadores de contenido más convocantes del mundo hispanohablante- lleva adelante la serie desde su canal de YouTube, donde cada episodio suma millones de reproducciones y mantiene una interacción constante con sus seguidores.

Con una propuesta que mezcla aventura, música y cultura urbana, "LATAM TOUR 2026" ya se posiciona como uno de los proyectos audiovisuales más destacados del ecosistema digital latinoamericano en 2026.