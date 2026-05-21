Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

YSY A y Nil Ojeda recorren Latinoamérica con "LATAM TOUR 2026" en busca del mejor país de la región

El artista argentino y el popular streamer español iniciaron una travesía por 10 países de Latinoamérica con una serie audiovisual que mezcla música, aventura, cultura urbana y participación activa de sus seguidores.

Cecilia Andrea Bello

YSY A y Nil Ojeda unieron fuerzas para presentar "LATAM TOUR 2026", una ambiciosa serie de contenido que los llevará a recorrer distintos países de Latinoamérica durante 30 días con un objetivo claro: encontrar "El Mejor País de LATAM".

La propuesta combina viaje, música, cultura digital y experiencias urbanas en tiempo real, construyendo un formato interactivo donde la comunidad tiene un rol fundamental. A través de redes sociales y plataformas digitales, los seguidores pueden influir en el recorrido y participar activamente en las decisiones del viaje.

YSY A y Nil Ojeda recorren Latinoamérica con "LATAM TOUR 2026" en busca del mejor país de la región

El tour comenzó en Argentina, continuó por Chile y Perú, y ya tuvo su paso por Brasil, consolidando una ruta que conecta diferentes ciudades, escenas culturales y comunidades de toda la región.

Durante su estadía en Argentina, YSY A actuó como anfitrión local y llevó la experiencia más allá del turismo tradicional. Entre los momentos destacados del contenido aparecen el acceso exclusivo a la cima del Obelisco, el ingreso a pie de campo en La Bombonera, un clásico asado argentino y la intimidad de "Sponsor Dios", el estudio de grabación de su sello independiente.

La serie también apuesta por mostrar contrastes sociales y culturales en cada destino. Uno de los episodios más comentados fue "24 Horas Con Millonarios" en Chile, una experiencia que reflejó otra cara del recorrido y reforzó la dinámica impredecible del proyecto.

YSY A y Nil Ojeda recorren Latinoamérica con "LATAM TOUR 2026" en busca del mejor país de la región

Para YSY A, este formato representa una nueva etapa dentro de su universo artístico. Luego de consolidarse como una de las figuras más importantes de la música urbana argentina y latinoamericana, el artista amplía ahora su conexión con el público a través del entretenimiento digital y los viajes.

Por su parte, Nil Ojeda -uno de los creadores de contenido más convocantes del mundo hispanohablante- lleva adelante la serie desde su canal de YouTube, donde cada episodio suma millones de reproducciones y mantiene una interacción constante con sus seguidores.

Con una propuesta que mezcla aventura, música y cultura urbana, "LATAM TOUR 2026" ya se posiciona como uno de los proyectos audiovisuales más destacados del ecosistema digital latinoamericano en 2026.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos
Noticias

De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos

Últimas noticias de ASY A