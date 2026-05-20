Duki y 9z Globant unen música, gaming y cultura digital en una alianza histórica

Duki fue anunciado oficialmente como nuevo socio de 9z Globant, una de las organizaciones de esports más importantes de Latinoamérica. La alianza marca una nueva etapa para el club y profundiza el vínculo entre gaming, música, entretenimiento y cultura digital.

La incorporación del artista representa mucho más que una colaboración puntual: busca expandir el alcance internacional de 9z Globant y generar nuevas experiencias y contenidos para la comunidad gamer y musical.

La relación entre Duki y el equipo viene construyéndose desde hace años, impulsada por una pasión genuina del cantante por el universo de los videojuegos y especialmente por la escena competitiva de Counter-Strike.

Duki fue anunciado como nuevo socio de 9z Globant

Desde históricos festejos junto a la comunidad hasta su apoyo público en torneos internacionales, Duki se convirtió con el tiempo en una de las figuras más representativas del universo 9z. Ahora, esa conexión se transforma oficialmente en una alianza estratégica.

"Rap, hip hop y gaming siempre hablaron el mismo idioma. Hoy, ese cruce encuentra una nueva dimensión. Duki es 9z. 9z es Duki. Son cultura", expresaron desde la organización al presentar esta nueva etapa.

Para celebrar esta nueva etapa, 9z Globant realizará un showmatch de Counter-Strike 2 junto a creadores y figuras de la escena gamer

La unión llega en un gran momento para el club argentino, que recientemente participó en la PGL Astana 2026 en Kazajistán y ya se prepara para disputar el Stage 2 de la IEM Major Cologne 2026, uno de los torneos más importantes del circuito competitivo internacional de Counter-Strike. Además, el equipo participará de la Esports World Cup 2026.

Un showmatch para celebrar la nueva era de 9z Globant

Para celebrar esta alianza y despedir al roster de Counter-Strike 2 antes de su participación en el Major, 9z Globant realizará un showmatch especial el próximo 22 de mayo desde las 17 horas en el predio de Buenos Aires in Game, ubicado en Barracas.

El evento contará con figuras, talentos y creadores de contenido, y tendrá cupos limitados para la comunidad. La información para participar estará disponible en el Instagram oficial de 9z Globant.