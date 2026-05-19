Jóvenes Pordioseros celebrará sus 25 años con un show especial en Teatro Vorterix

Jóvenes Pordioseros confirmó un show muy especial para celebrar sus 25 años de trayectoria. La cita será el próximo 13 de junio en el Teatro Vorterix, en una noche que promete recorrer toda la historia de una de las bandas más representativas del rock barrial argentino.

El grupo liderado por Cristian "Toti" Iglesias repasará las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y que los consolidaron dentro del cancionero del rock nacional. El repertorio incluirá desde los clásicos más conocidos hasta temas que acompañaron sus primeras noches en escenarios emblemáticos como Marquee y Cemento, pasando también por su llegada al mítico Estadio Obras.

Jóvenes Pordioseros celebrará 25 años de historia con un show especial el 13 de junio en el Teatro Vorterix

Además, el concierto contará con la participación de invitados especiales y será registrado para formar parte de "Descontrolado", el próximo documental de la banda. El proyecto buscará retratar el vínculo entre Jóvenes Pordioseros y su público, mostrando el reencuentro con su gente y con amigos históricos de la escena del rock argentino.

Con más de dos décadas de carrera, la banda sigue manteniendo intacta la esencia que los convirtió en referentes del género: canciones directas, espíritu callejero y una conexión única con sus seguidores.

Actualmente, Jóvenes Pordioseros está integrada por Cristian "Toti" Iglesias en voz y guitarra, Leo Raffa en bajo, Germán Drago y Gabriel Delgado en guitarras, Lucas Fiorentino en batería y Gustavo "Zorry" Cejas en teclados.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de All Access.