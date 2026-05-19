Lali Espósito sorprendió con el regreso de Robertita en Margarita

Lali Espósito volvió a emocionar a toda una generación con una inesperada aparición en Margarita. La artista retomó el personaje de Robertita, uno de los roles más recordados de Floricienta, y revolucionó las redes sociales con un regreso que nadie veía venir.

La escena rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de las históricas producciones juveniles de Cris Morena, quienes celebraron el guiño nostálgico y la conexión entre distintas generaciones de fanáticos.

Lali Espósito volvió a interpretar a Robertita en Margarita y desató la nostalgia entre los fanáticos

Robertita fue uno de los primeros personajes que impulsó la carrera televisiva de Lali, mucho antes de consolidarse como una de las artistas más importantes de la música pop argentina. Por eso, su regreso dentro del universo de Margarita tuvo un fuerte impacto emocional para quienes crecieron viendo Floricienta durante los años 2000.

Este no es el primer acercamiento reciente de Lali al universo Cris Morena. Meses atrás, la cantante ya había emocionado a sus seguidores cuando asistió al show teatral de Margarita en el Movistar Arena y protagonizó un emotivo reencuentro con la reconocida productora.

El inesperado regreso del personaje de Floricienta revolucionó las redes y emocionó a toda una generación

La nueva ficción mantiene la esencia clásica de las historias creadas por Cris Morena: la música, los vínculos emocionales, las historias de amor y los conflictos familiares. Y ahora, con el regreso de Robertita, quedó demostrado que algunos personajes siguen teniendo el poder de emocionar incluso muchos años después