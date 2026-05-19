Babasónicos se suma a Noches Capitales 2026 con un show en el Hipódromo de La Plata

Noches Capitales 2026 confirmó una nueva fecha de su próxima edición y anunció la llegada de Babasónicos al Hipódromo de La Plata. La banda liderada por Adrián Dárgelos se presentará el próximo 14 de noviembre en el emblemático predio platense, en el marco del ciclo de shows estelares bajo el cielo abierto de la ciudad.

Luego de una edición 2025 que reunió a miles de personas y artistas de primer nivel, el festival volverá a transformar el histórico Hipódromo en una gran sala a cielo abierto, apostando nuevamente a una programación que combina figuras consagradas y experiencias musicales inmersivas.

La venta general de entradas para el show de Babasónicos comenzará el lunes 18 de mayo a las 17 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia a través de Livepass.

Babasónicos llega a Noches Capitales 2026 con un show especial el 14 de noviembre en el Hipódromo de La Plata

La banda llega a este show en plena presentación de su último trabajo discográfico, "Cuerpos, Vol.1", un álbum que fue destacado entre los mejores lanzamientos del año por distintos medios especializados. Además, recientemente estrenaron "Tiempo Off (Colyn Remix)", una nueva versión del corte del disco con una impronta más electrónica y bailable.

Con más de tres décadas de trayectoria, Babasónicos continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes y vigentes del rock en español. Actualmente lideran el airplay nacional como la banda más escuchada de Argentina y también figuran entre los artistas más escuchados por la generación Z.

La edición 2026 de Noches Capitales ya había confirmado previamente a Diego Torres, quien regresará a La Plata el próximo 19 de septiembre luego de siete años. De esta manera, el ciclo comienza a revelar una programación que promete volver a posicionarse entre las propuestas musicales más convocantes del año